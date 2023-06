H-Gas: 1000 Geräte müssen ausgetauscht werden

Nicht alle Heizungen können umgestellt werden. Dabei kommt die Umstellung schon nächstes Jahr. Die EWR will helfen.

Remscheid. Etwa 1000 gasbetriebene Geräte in Remscheid, zum großen Teil vermutlich Heizungen, können für die bevorstehende Gasumstellung nicht angepasst werden. Das geht aus einer Vorlage für den Stadtrat hervor. „In der Regel wird es erforderlich, diese Geräte durch neue zu ersetzen“, heißt es darin. Auf Kosten der Eigentümer.

Ab nächstem Jahr fließt sogenanntes H-Gas durch die Remscheider Leitungen, die Stadt wird in zwei Stufen am 14. Mai und 9. Juli von niederländischem Gas mit geringerem Brennwert auf solches mit höherem unter anderem aus Norwegen umgestellt.

Die meisten Verbraucher-Geräte, Heizungen, Herde und ähnliches könnten „mit kleineren Maßnahmen angepasst werden“, hat eine kurz vor dem Abschluss stehende Erhebung ergeben. Doch bei rund 1000 Geräten sei das „primär durch ihr hohes Alter“ nicht möglich. Teils gebe es für sie nicht einmal mehr Support vom jeweiligen Hersteller.

Die Kunden sollen nicht allein gelassen werden

„Mit einer Quote von rund 3,2 Prozent am Gesamtbestand entspricht diese Menge den Erfahrungen in anderen Versorgungsgebieten“, stellt die Vorlage fest. Für die betroffenen Eigentümer, die bereits im Mai per Brief informiert wurden, hat das aber weitreichende Folgen. Während die notwendige Umstellung von Geräten, inklusive Ersatzteile wie neuer Düsen und Umprogrammierungsarbeiten, im Umlagesystem von allen Gas-Kunden getragen werden, gibt es eine solche Regelung für den Austausch ganzer Geräte nicht. Die Eigentümer müssen die Kosten alleine tragen.

„Wir wollen die Kunden damit nicht alleine lassen“, verspricht aber Klaus Zehrtner, Pressesprecher des Netzbetreibers und Versorgers EWR. Man stehe den Betroffenen beratend zur Seite und könne auch Kontakte zu Handwerksunternehmen herstellen.

Für alle, die die Investition nicht stemmen können oder wollen, biete man zudem EWR-Heizung, eine Art Heizungsleasing zum monatlichen Festpreis, an. Aktuell bekomme man das auch noch bis zur Umstellung hin, sagt Zehrtner zu: „Lange warten sollte man aber nicht mehr.“ Kosten entstünden natürlich trotzdem, räumt der Pressesprecher ein. Allerdings spare eine neue Heizung ja auch Geld. Insbesondere, wenn eine besonders alte ersetzt wird.