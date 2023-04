Klimaneutrales Heizen: Das ist jetzt wirklich zu beachten

Klima-Alllianz Remscheid hat wertvolle Tipps zu neuen Heizungen. Tenor: Aus Unsicherheit gar nichts zu tun, wäre fahrlässig.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Angesichts der Verunsicherung, die die Vorstöße der Politik zum klimaneutralen Heizen ausgelöst hat, setzt die Klima-Allianz Remscheid auf zusätzliche Informationsangebote – und Eigenverantwortung. „Es geht darum, so viele Informationen wie möglich an die Bürger zu geben“, sagt Fred Schulz als Vorsitzender des Vereins, in dem sich unter anderem Unternehmen, Innungen und Privatpersonen zusammengeschlossen haben, um die nachhaltige Energieversorgung und -verwendung in der Stadt zu fördern.

Denkbar seien zum Beispiel öffentliche Info-Abende, auch die Internetseite der Klima-Allianz soll überarbeitet werden.

Gleichwohl sei auch jeder einzelne Hausbesitzer aufgerufen, aktiv zu werden, betont der zweite Vorsitzende Cliff Zache. Der selbstständige Heizungsbau-Meister berichtet von einer Vielzahl von Anfragen, vielen Unklarheiten und Schwierigkeiten vom Fachkräfte- bis zum Materialmangel.

Das dürfe aber nicht dazu führen, gar nichts zu machen. Und auch nicht dazu, nur noch zu gucken, „was billigst und einfachst möglich ist“, sagt Zache. Die alte Gasheizung gegen eine neue zu tauschen, nur, um Bestandsschutz zu erhalten, sei sicher nicht zielführend.

Wir müssen bei jedem Haus dezidiert hinschauen.

„Die Kernbotschaft ist: Die Leute müssen sich aktiv damit auseinandersetzen“, sagt Zache. Und das am besten bald, denn das brauche seine Zeit: „Wir müssen bei jedem Haus dezidiert hinschauen.“ Auch unter der Fragestellung, was der Eigentümer möchte und sich leisten kann. Das Ergebnis sei eine Art Maßanzug: „Und der kostet halt mehr Zeit als Sachen von der Stange.“

Auch Frank Frisch, Abteilungsleiter im städtischen Umweltamt und Geschäftsführer der Klima-Allianz, berichtet von einem „Riesenansturm an Beratungsbedarf“ – und verweist auf die wichtige Rolle, die die Allianz in der derzeitigen Situation übernehmen kann: „Wir sind froh, damit eine Schnittstelle zum Fachhandwerk zu haben.“

Die Stadtverwaltung sei längst in diesem Bereich aktiv, unlängst noch mit einer Online-Info-Veranstaltung zur Gebäudesanierung. „Aber am Ende braucht man immer einen Fachmann, der draufschaut.“

Welche Schritte müssen beim Heizungstausch gegangen werden?

Mögliche Ansatzpunkt gebe es einige, sagt Fred Schulz: „Und ich halte das auch für gut, dass es mehrere sind.“ Ein guter erster Ansprechpartner sei der „Handwerker des Vertrauens“: „Der kennt das Haus und die Anlage.“

Passende Informationen gebe es auch bei Energieberatern und der Verbraucherzentrale. Zudem vermittle die Kreishandwerkerschaft, deren Geschäftsführer Schulz ist, an passende Fachbetriebe.

Weiterführende Links

Termine für Infoveranstaltungen der Klima-Allianz würden bald bekanntgegeben, sagt Schulz. Infos zu dem Verein gibt es auch online:

klima-allianz-remscheid.de

Die nächsten Termine für Infoveranstaltungen des städtischen Umweltamtes gibt es unter dem Punkt „Aktuelles“:

remscheid.de/klimaschutz

Viele Infos zur Sanierung von Altbauten hält diese Internetseite bereit:

www.alt-bau-neu.de/Remscheid