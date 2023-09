Heime warten auf Hundertausende Euro von der Stadt

Ein Platz in der vollstationären Pflege kostet schnell mehr als 4000 Euro pro Monat, Rente und Leistungen aus der Pflegeversicherung reichen oft nicht aus, um das zu bezahlen.

Die Stadt schuldet den Betreibern viel Geld, könne aber nichts dafür, sagt der Sozialdezernent.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Mehr als eine dreiviertel Millionen Euro schuldet die Stadt Remscheid den Betreibern von Pflegeheimen, das meldete Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) vergangene Woche. Hinter Dortmund (1,7 Millionen Euro) der zweithöchste Wert in NRW. Das verschärfe „die wirtschaftliche Drucksituation für die Pflegeeinrichtungen“, beklagt der Verband. Remscheids Sozialdezernent

Thomas Neuhaus bestätigt auf RGA-Anfrage, dass es teils hohe Außenstände gibt. Sagt aber auch, dass die Stadt daran wenig ändern könne: „Das ist Ausdruck eines maroden Systems.“

Die Verwaltung lasse die Rechnungen der Heime nicht etwa einfach liegen, betont Neuhaus. Was zu den Verzögerungen führe, seien aufwendige Prüfprozesse. „Das ist eine extrem schwierige Rechtsmaterie, die die Verwaltung und auch die Angehörigen vor große Herausforderungen stellt.“ Erst wenn das Sozialamt Bedürftigkeit festgestellt habe, könne Geld fließen.

Vorherige Abschlagszahlungen, wie sie der Verband fordert, sehe das Gesetz nicht vor: „Es gibt kein Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Pflegeheim.“ Antragsteller sei der betroffene Bürger, nicht das Heim. Personalprobleme in der Remscheider Verwaltung und eine steigende Anzahl von Anträgen wegen gestiegener Kosten in der Pflege würden das Problem noch vergrößern.

Das Amt springt ein, wenn die Rente nicht reicht

Das Sozialamt springt ein, wenn Pflegebedürftige die Kosten ihrer Pflege nicht mehr allein durch ihre Rente und Zahlungen aus der Pflegeversicherung bezahlen können. „Ein Pflegeplatz kostet im Schnitt 4500 Euro“, rechnet Neuhaus vor. Die durchschnittliche Altersrente liegt bei Männern bei knapp über 1600 Euro monatlich, bei Frauen rund 300 Euro niedriger. Selbst bei der maximal möglichen Leistung aus der gesetzlichen Pflegeversicherung von 2005 Euro bleibt da oft noch eine Lücke.

In solchen Fällen können die Betroffenen oder deren Angehörige Anträge auf Sozialleistungen stellen. Vor der Bewilligung muss das Sozialamt aber klären, ob es noch verwertbares Vermögen gibt. „Wir müssen viele Unterlagen bei vielen verschiedenen Stellen anfordern, umfangreiche Recherchen anstellen“, erklärt Neuhaus. Das dauere schon bei einfachen Fällen drei bis vier Monate. Auch weil es meist eine „geringe Mitwirkungsbereitschaft“ bei den Verwandten gebe. „Was ich in einer solchen Situation aber auch absolut nachvollziehen kann.“

Was das im Extremfall bedeuten kann, zeigt eine Zahl: Von den zeitweise rund 784.000 Euro Außenständen der Stadt Remscheid bei Pflegeheimen entfielen etwa 190.000 Euro auf nur zwei Fälle, berichtet der Sozialdezernent. Deren Prüfung hatte so lange gedauert, bis diese Summe aufgelaufen war. Inzwischen seien sie aber erledigt.

Allein schon weil solche Sondereffekte die Daten verzerren, hält Neuhaus wenig von einem Ranking, wie sie der bpa herausgegeben hat: „Das sagt gar nichts aus.“ Und sei zusätzlich ein Schlag ins Gesicht der Verwaltungsmitarbeiter, die in diesem Bereich arbeiten.

Er verstehe aber die Sorgen der Pflegeheimbetreiber, betont Thomas Neuhaus: „Wir würden gerne schneller zahlen, weil wir die Struktur in der Stadt pflegen wollen.“ Ein Heim in wirtschaftlichen Schwierigkeiten nütze schließlich niemanden.

Doch die gebe es längst, sagt der bpa: „Die Ämter setzen sich über jede vereinbarte Zahlungsfrist einfach hinweg, während die Einrichtungen pünktlich die Gehälter, Mieten, Steuern und Sozialabgaben zahlen müssen“, moniert der NRW-Landesvorsitzende Bernhard Rappenhöner. Allein in NRW warteten die Pflegeheime auf rund 12 Millionen Euro von den verschiedenen Sozialämtern, hätte eine Umfrage unter 200 Einrichtungen ergeben.

Ein Problem, das nur der Gesetzgeber wirklich lösen könne, sagt Thomas Neuhaus. Eine Möglichkeit sei, die Bedürftigkeitsprüfung zu vereinfachen: „Das Gesetz muss an dieser Stelle entschlackt werden.“

Hintergrund

Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland galten Ende 2021 als pflegebedürftig, teilt das Statistische Bundesamt mit. Eine deutliche Zunahme von fast 20 Prozent in zwei Jahren, was laut Statistiker aber auch auf die Einführung des weiter gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriffs zwei Jahre zuvor zurückzuführen sei. Diese sorge dafür, dass mehr Menschen als pflegebedürftig eingestuft würden. Laut Prognosen wird die Zahl weiter steigen: 2055 sollen bereits 6,8 Millionen Menschen pflegebedürftig sein.