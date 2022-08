Heimatministerin eröffnet Winzerfest in Lennep

Das Weinfest in der Lenneper Altstadt.

Wegen der dreitägigen Veranstaltung ist die Berliner Straße am Donnerstag ab 12 Uhr nur für den Lieferverkehr frei, ab Freitag 14 Uhr ist sie ganz gesperrt.

Remscheid. NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) eröffnet am Freitag, 5. August, um 18 Uhr das Sommer- und Winzerfest der Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG) in der Altstadt.

„Wir sehen dies ganz selbstbewusst als Ritterschlag für eine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in und für Lennep“, so LKG-Chef Gunther Brockmann. Wegen der dreitägigen Veranstaltung ist die Berliner Straße am Donnerstag ab 12 Uhr nur für den Lieferverkehr frei, ab Freitag 14 Uhr ist sie ganz gesperrt.

Die Sperrung wird am Montag 12 Uhr wieder aufgehoben. Während des Festes ist die Neugasse ebenfalls gesperrt. ma

