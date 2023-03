Heimatherz: Wir suchen die Helden des Alltags

Stadtsparkasse, RGA und Radio RSG vergeben den Bürgerpreis unter neuem Titel.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Unter einer neuen Überschrift geht nun der Remscheider Bürgerpreis an den Start, den die Stadtsparkasse in Zusammenarbeit mit dem Remscheider General-Anzeiger und Radio RSG zum nunmehr neunten Mal vergibt: Heimatherz lautet der Titel der Auszeichnung für Remscheider Alltagshelden, die sich im besonderen Maße für ihre Mitmenschen einsetzen – sei es in der Nachbarschaft, in Vereinen oder Initiativen.

Bei der ersten Phase sind Sie, liebe Leserin, lieber Leser, gefragt: Nennen Sie uns Ihren Favoriten. Das kann die grüne Dame sein, die sich um ältere und kranke Menschen kümmert, ebenso wie der Jugendbetreuer, der sich für den Nachwuchs engagiert. Helferinnen in Stadtteilvereinen kommen infrage oder auch die gute Seele im Seniorentreff. Für die Vorschläge ist lediglich ein kurzer Klick im Internet nötig – und schon können Sie Ihren Kandidaten benennen.

Die Frist endet am 26. März. Im Anschluss wird eine Jury vier Alltagshelden aus den Vorschlägen auswählen, die der RGA in Wort und Bild vorstellt. Danach beginnt die Abstimmung – darüber, wer das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro erhalten und das Heimatherz gewinnen soll. Aber auch die Zweitplatzierten können sich freuen. Denn bereits mit ihrer Nominierung ist ein Geldbetrag von 500 Euro für ihre jeweilige Initiative verbunden.

Die Schirmherrschaft hat in diesem Jahr erneut Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz übernommen, der damit auch ein Zeichen der Wertschätzung für alle setzen will, die sich für das Gemeinwohl in Remscheid engagieren. „Kürzlich habe ich bei einem Treffen mit Vereinsvertretern einmal mehr erlebt, wie groß ihre Leidenschaft für Remscheid, für ihren Stadtteil ist. Und wie viel Zeit und zum Teil auch Geld sie für ihren Einsatz aufbringen“, blickt er zurück. Doch: Nicht nur bei öffentlichen Feiern und sonstigen Veranstaltungen sei das Engagement groß, sondern auch bei ernsten Themen dieser Zeit. Zusammenhalt habe die Stadtgesellschaft in der Pandemie bewiesen, aber auch bei der Aufnahme von über 1000 Geflüchteten aus der Ukraine. „Und zuletzt gab es gerade von den muslimischen Vereinen ein großes Maß an Anteilnahme für die Menschen, die vom Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffen waren“, nennt Mast-Weisz ein weiteres Beispiel für gelebte Solidarität.

Sparkassen-Chef Michael Wellershaus knüpft daran an: „Jeder Ehrenamtler und jede Ehrenamtlerin bringt eine Menge Herzblut in die freiwillige Arbeit ein,“ hebt er hervor. „Ohne diesen Einsatz wären der Sport, die Vereinswelt generell, der Zusammenhalt in Schulen und Kindergärten oder die Aufgaben in den Hilfsorganisationen unserer Stadt um ein Vielfaches ärmer.“ Mit der neuen Bezeichnung des Bürgerpreises, der nun Heimatherz heißt, komme zum Ausdruck, was viele Menschen verbinde: „Sie leben gerne in unserer Stadt und tragen durch ihr ehrenamtliches Engagement maßgeblich dazu bei, dass die Stadtgesellschaft zusammenhält.“

Auch RGA-Chefredakteur Stefan M. Kob würdigt, dass aus dem Ehrenamtspreis die Aktion Heimatherz geworden ist. „Und der neue Name trifft den Sinn der Aktion noch besser: die zuverlässigen Helferinnen und Helfer zu würdigen, ohne die unsere Heimat im wahrsten Wortsinn herzlos wäre.“ Denn mit ihrem selbstlosen Einsatz für ihre Mitmenschen gäben sie ein Beispiel dafür, was die Gesellschaft in unserer Stadt auszeichnet: „Wärme, Mitmenschlichkeit, Mitgefühl und tätige Hilfe.“

Ihre Vorschläge sind gefragt

Vorschläge und Bewerbungen für den Remscheider Engagementpreis 2023 nehmen wir bis Sonntag, 26. März, entgegen. Am besten nutzen Sie ab heute dafür unser Online-Formular – und zwar auf: www.rga.de/heimatherz

