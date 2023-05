Das ist das Kandidaten-Duo Gabi Leitzbach/Arndt Köhler

Heimatherz 2023

+ © Roland Keusch Gabi Leitzbach und Arndt Köhler sind nominiert als „Heimatherz 2023“, den Remscheider Bürgerpreis. © Roland Keusch

Für ihr Engagement für den Kremenholl ist das Duo für den Ehrenamtspreis 2023 in Remscheid nominiert. Stimmen Sie jetzt ab!

Remscheid. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass Gabi Leitzbach (59) und Arndt Köhler (52) per Telefon oder E-Mail für die gemeinsame Sache in Kontakt stehen. Die beiden sorgen für jede Menge Impulse in Kremenholl – vom Spieletreff „Flohkiste“ für Kinder bis hin zum Stadtteilfest, vom Kleinkunstabend bis zur Müllsammelaktion.

Für diese ehrenamtliche Arbeit wurde ihnen nun eine besondere Ehre zuteil: Das Team Leitzbach/Köhler ist bei der Aktion Heimatherz für den Engagementpreis nominiert, den die Stadtsparkasse in Zusammenarbeit mit dem Remscheider General-Anzeiger und Radio RSG verleiht.

Die beiden zählen zu jenen Mitgliedern, die dem Initiativkreis Kremenholl bereits seit über zwanzig Jahren angehören. 1997 formierte er sich, um „Kultur in den Stadtteil zu bringen“, wie die Vorsitzende Gabi Leitzbach zurückblickt. Noch gut kann sie sich an die erste Veranstaltung erinnern, die von ihrem Vorgänger Harald Neumann arrangiert worden war. „Ein irischer Abend – mit einer Liveband und Guinness vom Fass. Das wurde toll angenommen“, erzählt Gabi Leitzbach.

IK Kremenholl: So fing alles an

In Klausen aufgewachsen, zog sie in den späten 80er Jahren mit ihrem Ehemann Volker ins Haus der Schwiegereltern nach Kremenholl. Anschluss zu finden, fiel ihr nicht schwer. Die Mutter zweier Kinder lernte über Kita und Grundschule viele Familien kennen und war über 20 Jahre in der Spielgruppe „Mäusebande“ aktiv, hinter der sich eine Elterninitiative verbarg. „Ich habe mich hier direkt zu Hause gefühlt“, erinnert sich die 59-Jährige, die sich für die Gemeinschaft in ihrem Umfeld einsetzen wollte. Dem Initiativkreis trat sie kurz nach dessen Vereinsgründung bei und übernahm schnell Verantwortung im Vorstand.

Ihr zur Seite steht fast von Anfang an Arndt Köhler, der so wie sie ins Haus seiner Schwiegereltern gezogen war. „Ich kannte ja zunächst niemanden im Stadtteil und bin dann auf den Verein aufmerksam geworden,“ sagt der Vater zweier Kinder. Ohne ein Amt anzustreben, wurde er schnell Stellvertreter von Gabi Leitzbach, wobei sie ihre jeweiligen Stärken einbringen, wie sie erzählen: Er, Kaufmann in der Versicherungsbranche, und sie, Diplom-Sozialpädagogin, schmiedeten immer neue Projekte für Kremenholl.

Zunächst wurde das Stadtteilfest zum Renner, bei dem sie unterschiedliche Einrichtungen aus dem etwa 4000 Bewohner zählenden Ortsteil zusammenführten, von den Familienzentren Paul- und Kremenholler Straße bis zur Grundschule Kremenholl, vom Käthe-Kollwitz-Berufskolleg bis zur Denkerschmette.

IK Kremenholl: Aktivitäten und Programm

Sie alle ziehen an einem Strang, um den Kremenhollern und ihren Gästen eine Party zu bieten – mit großem Bühnenprogramm, an dem vor allem die Kinder mit Musik und Tanz beteiligt sind. „Da stehen dann meist die stolzen Großeltern in der ersten Reihe“, hat Gabi Leitzbach beobachtet.

Kremenholler Kleinkunstpreis: Von der verrückten Idee zum festen Termin

2006 kam sie auf eine „verrückte Idee“: Ein Comedy-Abend sollte Kremenholl beleben. „Wir haben damals bekannte Künstler angefragt. Einer wollte für den Auftritt 22.000 Euro haben“, erzählt die Vorsitzende, die daher von diesem Unterfangen schnell Abstand nahm. Aber: Aus dem geplanten Programm wurde ein Casting. Junge Comedy-Talente konnten sich dem Publikum vorstellen. „Und daraus wurde dann der Kremenholler Kleinkunstpreis“, ergänzt Arndt Köhler über eine Auszeichnung, die sich in der Szene längst etabliert hat.

Herzensangelegenheit für den Initiativkreis ist es weiterhin, den Kindern Freizeitangebote zu ermöglichen. Dazu formierte sich die „Kremenholler Flohkiste“, die vor etwa zehn Jahren an den Start ging. Bei dem offenen Treff auf dem Spielplatz an der Bogenstraße wird immer etwas Neues angeboten. „Wir hatten schon einen Imker hier, der von seiner Arbeit an den Bienenstöcken berichtete und Honig zum Naschen mitbrachte. Auch zwei junge Biologinnen waren bei uns. Sie sprachen mit den Kindern unter anderem über Schnecken und Bienen“, nennt Gabi Leitzbach Beispiele für Aktivitäten, die sich an alle Generationen richten. Denn: Während die Kleinen spielen, gibt es für die Älteren Kaffee und Kuchen. Und so kommen bis zu 35 Mädchen und Jungen und zahlreiche Eltern und Großeltern zusammen. „Dazu gibt es feste Termine. Es hat sich aber mittlerweile auch eine Whatsapp-Gruppe gegründet, so dass die Treffen auch spontan stattfinden können“, erklärt Gabi Leitzbach das Angebot, das unter der Regie von Inga Schulz steht.

Buchlesungen, Theateraufführungen und Geocaching-Touren durch den Ort beim Spieletreff „Flohkiste“ – all das sind weitere Beispiele für das Engagement des Vereins, das mit einem zweiten Platz beim Robert-Jungk-Preis des NRW-Städtenetzwerks gewürdigt wurde. Mit dem Preisgeld leistete der Initiativkreis Starthilfe für die Kinder- und Jugendwerkstatt Echt Kremig, für die sich ein eigener Trägerverein in Kremenholl gegründet hat.

Kinobesuch für 100 Kinder - natürlich mit Popcorn

Kürzlich organisierten Arndt Köhler und Gabi Leitzbach einen Ausflug für rund 100 Kinder zum Cinestar. „Ich war sehr erstaunt, dass es für so viele der erste Kinobesuch war“, berichtet er: „Gabi hat dafür gesorgt, dass es auch Popcorn gab.“ Dies gehöre doch dazu, stellt sie fest.

So funktioniert eben das Teamwork Leitzbach/Köhler – und das schon seit über zwanzig Jahren. Vereinsarbeit werde durch einen Aspekt erleichtert, bilanziert Arndt Köhler: „Durch Leute, auf die man sich verlassen kann.“ So ist es kein Wunder, dass auch Gabi Leitzbach zu einem eindeutigen Fazit kommt: „Mich macht der Einsatz für Kremenholl einfach glücklich.“

Heimatherz 2023: Jetzt abstimmen!

Wer soll das „Heimatherz 2023“ bekommen? Vier Kandidaten stehen zur Auswahl:

Monika Erdmeier Seele in Not Andreas Holthaus Christl. Hospiz Bergisch Land Maryam Jumaah Flüchtlingshilfe Arndt Köhler/Gabi Leitzbach IK Kremenholl

Alle haben bereits ein Preisgeld von 500 Euro gewonnen. Der Sieger erhält das Heimatherz und ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Bis zum 29. Mai können Sie nun für Ihren Favoriten abstimmen – online unter www.rga.de/heimatherz oder mit dem Coupon aus der Print-Ausgabe des RGA.

Wir versichern, dass persönliche Daten sowie die Daten genannter Dritter nur im Rahmen der Aktion Heimatherz verwendet werden. Eine Nutzung zu Werbezwecken o. ä. erfolgt nicht.