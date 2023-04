Haushalt: 15 Millionen mehr verplant

Ein Kunstrasenplatz für Klausen, mehr Geld für Straßenreparatur, den Ankauf von Gewerbeflächen (hier das geplante Industriegebiet Gleisdreieck in Bergisch Born) und digitale Endgeräte in Schulen: SPD, Grüne und FDP haben ihren Begleitantrag für den städtischen Haushalt vorgelegt. Dank ihrer Mehrheit im Rat gilt die Zustimmung als sicher.

Die Ampel möchte den sozialen Zusammenhalt und die Zukunftssicherheit stärken.

Remscheid. Eine deutlich geringere Anhebung der Grundsteuer B, mehr Geld für soziale Träger und Initiativen, dazu höhere Ausgaben für den Klimaschutz und neue Gewerbestandorte: Die Gestaltungsmehrheit aus SPD, Grüne und FDP hat einen umfangreichen Begleitantrag zur aktuellen Haushaltplanung vorgelegt. Rund 15 Millionen Euro möchte die Ampel in diesem und im kommenden Jahr mehr ausgeben und weniger einnehmen. Mit drei klaren Schwerpunkten, wie David Schichel, Fraktionsvorsitzender der Grünen, im Gespräch mit dem RGA sagt. Und ausgeglichen insbesondere durch eine weitere Isolierung von Folgekosten der Pandemie und des Ukraine-Kriegs.

Größter Punkt ist mit mehr als 9,7 Millionen Euro Mindereinnahmen in zwei Jahren eine Erhöhung der Grundsteuer B, die merklich geringer ausfällt, als ursprünglich von der Verwaltung vorgeschlagen. Demnach soll der Hebesatz in diesem Jahr statt auf 800 nur auf 685 Prozentpunkte steigen, 2024 dann auf 770 statt 885. Zusätzliche Ausgaben sind unter anderem für die Einrichtung einiger Stellen in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung und Verkehrsplanung (280 275 Euro jährlich ab 2024) und eine Direktverbindung Remscheid-Köln (100 000 Euro im kommenden Jahr, danach 200 000 Euro jährlich) vorgesehen.

„Das ist sauber gegengerechnet.“

Zudem sollen die Mittel für neue Gewerbeflächen, sowohl für den Ankauf von Grundstücken als auch für die Reaktivierung von Brachflächen, um 300 000 auf dann 6,5 Millionen Euro erhöht werden. Steigerungen sind auch bei der Sanierung und Erneuerung von Straßen und Wegen (750 000 Euro jährlich ab 2024) und bei der Anschaffung digitaler Endgeräte für Schulen (466 000 Euro jährlich) eingeplant. Mehr Geld soll darüber hinaus an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege, den Kinderschutzbund, die OGS-Träger und die Bezirksvertretungen gehen. Auch der Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf Schulhöfen und die Schaffung neuer Spielflächen soll erhöht werden.

Die insgesamt mehr als 25 Änderungsvorschläge würden drei Schwerpunkten folgen, sagt Grünen-Fraktionschef David Schichel. Das seien die Stärkung des sozialen Zusammenhalts, Zukunftsaufgaben wie der Klimaschutz und die Verkehrswende und die Zukunftssicherung durch neue Flächen für Firmen. Ziel sei es, „auf die alltäglichen Probleme unserer Stadt einzugehen“, beschreibt es sein SPD-Kollege Sven Wolf. Dazu habe man vor allem Hinweise von Bürgern und Verbänden aufgenommen. Beispiele dafür seien eine Kampagne zur Gewinnung von Fachkräften für Kitas, die Planung für einen Verkehrskindergarten oder auch 1,35 Millionen Euro für einen Kunstrasen in der Sportanlage Klausen. „Ein starkes Signal, dass wir keinen Stadtteil vergessen“, wie Wolf meint. Ohne wäre der 1. FC Klausen bald der einzige Remscheider Fußballverein, der noch auf Asche kickt.

Der Schlüssel zu diesen Mehrausgaben und Mindereinnahmen sei die Isolierung der Corona- und Kriegsfolgen, sagt Schichel (). Ein Instrument, dass die Stadt bereits anwendet, das nach dem Willen der Ampel zukünftig aber noch stärker genutzt werden soll. So sollen insbesondere die Mehraufwendungen für Zinsen und ein Teil der Personalkosten zusätzlich isoliert werden. Das setze im Haushalt in etwa die Mittel frei, die man nun verplant habe, so Schichel: „Das ist sauber gegengerechnet.“ Eine Vorlage des Kämmerers habe das Potenzial aufgezeigt.

„Natürlich ist das nur ein Verlagern der Belastung in die Zukunft“, räumt David Schichel ein. Deswegen gelte es, verantwortungsvoll mit diesem Instrument umzugehen. Für die drei gewählten Schwerpunkte sei das aber „angebracht und gerechtfertigt“, betont Schichel. Viele der Aufgaben könnten schlicht nicht liegenbleiben. Sven Wolf macht zudem deutlich, dass man auf eine weiterhin positive Entwicklung der Remscheider Wirtschaft setze – und auf eine Altschuldenregelung von Land und Bund. Käme die, könnte die zweite Stufe der Grundsteuer-Erhöhung sogar ganz ausfallen.

Isolierung

Ein Landesgesetz erlaubt es den NRW-Kommunen, Kosten, die ihnen durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg entstanden sind, aus dem regulären Haushalt herauszurechnen und später abzutragen. Die Posten werden quasi gesammelt und müssen dann ab 2026 abbezahlt werden, dafür stehen maximal 50 Jahre zur Verfügung.

Kommentar von Sven Schlickowey: Zukunftswette

Die Möglichkeit, Folgekosten durch Krieg und Pandemie zu isolieren, die die NRW-Landesregierung ihren Kommunen statt echter Finanzhilfen eingeräumt hat, ist nicht viel mehr als ein bilanztechnischer Taschenspielertrick: Tatsächlich jetzt bereits vorhandene Belastungen werden künstlich aus dem Haushalt herausgetrennt und in die Zukunft verschoben.

Dass die Ampel in Remscheid den Einsatz dieses Mittels nun noch einmal verstärkt, ist einerseits verständlich, denn nur so kann man angesichts der angespannten Lage überhaupt noch kleine Gestaltungsspielräume schaffen, aber anderseits auch schlicht eine Wette auf die Zukunft. Brummt die Wirtschaft weiter und kommt doch noch eine Lösung für überschuldete Kommunen, geht sie auf. Andernfalls könnte es ab dem Haushaltsjahr 2026 richtig düster werden in Remscheid.