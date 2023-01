Hausbrand: Feuerwehr findet Cannabis-Plantage

Bei einem Wohnhausbrand in der Haddenbacher Straße hat die Feuerwehr am Freitagmorgen vermutlich eine Cannabis-Plantage in einer Wohnung entdeckt.

Von Verena Willing und Sven Schlickowey

Remscheid. Der Bewohner der Wohnung wurde noch während der Löscharbeiten festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen, dabei muss nicht zuletzt auch geklärt werden, ob das Feuer nicht alle Beweise vernichtet hat.

Begonnen hatte alles wie ein „gewöhnlicher“ Brand: Gegen 5.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil ein Fachwerkhaus an der Haddenbacher Straße brannte. Die Berufsfeuerwehr rückte mit neun Fahrzeugen aus und meldete vor Ort angekommen die Wohnung im ersten Stock in Vollbrand. Die vier Bewohner des Hauses hatten sich da schon ins Freie gerettet.

Während der Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte aber offenbar auf etwas Verdächtiges. Die Feuerwehr habe den Polizisten vor Ort mitgeteilt, dass man davon ausgehe, eine Cannabis-Plantage gefunden zu haben, berichtet Oberstaatsanwalt Wolf-Tilmann Baumert, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal, im Gespräch mit dem RGA. Die Beamten, die eigentlich vor allem im Einsatz waren, um den Verkehr am Brandort zu regeln, nahmen den Bewohner der Wohnung daraufhin vorläufig fest.

Gegen den Mann bestehe zunächst nur ein Anfangsverdacht, erklärte Baumert: „Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang.“ Erst um kurz nach 10 Uhr, als die Berufsfeuerwehr ihren Einsatz bereits beendet hatte und die Freiwillige Feuerwehr Nord mit den Nacharbeiten wie Belüften fertig war, konnte die Kriminalpolizei die verdächtige Wohnung erstmals in Augenschein nehmen.

Dabei müsse vor allem geklärt werden, ob das Feuer überhaupt verwertbare Spuren übriggelassen hatte, so Baumert: „Das ist eine Frage der Beweissicherung.“ Von außen betrachtet sah die Wohnung im ersten Stock so aus, als sei sie komplett ausgebrannt. Schwer vorstellbar, dass Pflanzen das überlebt haben könnten.

Zu der Größe der vermeintlichen Plantage und der Anzahl der Pflanzen konnten zunächst weder Polizei noch Staatsanwaltschaft genauere Angaben machen. Die Menge sei aber augenscheinlich so groß gewesen, dass man nicht von Eigenbedarf ausgehen könne, hieß es aus der Pressestelle der Polizei: „Sonst hätten wir den Mann nicht festgenommen.“

Ob der Cannabis-Anbau auch die Ursache für das Feuer war, solch illegale Plantagen werden oftmals mit aufwendiger Belüftungs- und Beleuchtungstechnik betrieben, blieb zunächst unklar. „Die Brandursache kann noch nicht eindeutig bestimmt werden“, teilte die Remscheider Feuerwehr in einer Erklärung mit.

Bei dem Brand war zunächst die Berufsfeuerwehr mit 35 Feuerwehrleuten im Einsatz, später wurden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nord nachalarmiert. Die eigentliche Brandbekämpfung übernahmen zwei Trupps unter Atemschutz. Die Haddenbacher Straße wurde während des Einsatzes teilweise ganz, später halbseitig gesperrt, die Polizei regelte den Verkehr. Da der Rauch teils auch in benachbarte Gebäude eindrang, wurden diese ebenfalls von der Feuerwehr belüftet. Verletzt wurde bei dem Feuer wohl niemand.

Hintergrund

+ Das Feuer war im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. © Feuerwehr Remscheid

Die Polizei stößt immer wieder auf illegale Cannabis-Plantagen. Im Dezember hatten Beamte etwa 1500 Pflanzen in einem Hallenkomplex in Solingen sichergestellt, im Oktober eine Plantage mit rund 1100 Pflanzen in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Hückeswagener Innenstadt. Viele Plantagen verraten sich durch ihren enormen Energieverbrauch: Damit die Pflanzen in Innenräumen wachsen, benötigen sie eine entsprechende Beleuchtung, zudem braucht es eine Belüftungsanlage. Die Plantage in Hückeswagen zum Beispiel verbrauchte so viel Strom wie etwa 150 Zwei-Personen-Haushalte.