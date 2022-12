Hausbewohner entdecken Einbrecher und verhindern Schlimmeres

Kriminalität

+ © Christian Beier In gleich zwei Fällen wurden Einbrecher gestört. Symbolfoto: Christian Beier © Christian Beier

Vor und an den Feiertagen schlugen gleich mehrfach Einbrecher in Remscheid zu. Die Polizei sucht Zeugen.

Remscheid. Erneut haben an den vergangenen Tagen Einbrecher in Remscheid zugeschlagen. Laut Polizei gelangte am Mittag des 23. Dezembers ein Einbrecher in ein Haus an der Straße Bergisch Born, verließ dieses jedoch wieder, als er einen Hausbewohner antraf.



In der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtstag brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Klausener Straße ein. Sie waren durch eine Hintertür ins Innere gelangt, wurden aber ebenfalls von den Bewohnern des Hauses gestört. Sie flüchteten.



An der Yorckstraße drangen Einbrecher am 1. Weihnachtstag in ein Mehrfamilienhaus ein und durchsuchten eine Wohnung im ersten Obergeschoss. Zur Beute ist bislang nichts bekannt.



Ebenfalls am 1. Weihnachtstag hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Hans-Bertram-Weg auf. Sie entwendeten Wertgegenstände.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter 0202/ 284-0 entgegen.

