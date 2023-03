Hier gibt es heute Döner für einen Cent

Eröffnung

Bei der Eröffnung des Haus des Döners bildeten sich lange Schlangen. So könnte es am Freitag auch in Remscheid am Markt aussehen.

In Remscheid eröffnet um 13 Uhr eine Filiale von Haus des Döners.

Remscheid. Döner für einen Cent: Mit einem Lockangebot öffnet heute um 13 Uhr am Markt 6 in der Innenstadt ein neuer Anbieter seinen Imbiss. Das Unternehmen Haus des Döners kommt nach Remscheid.

Der Franchise-Betrieb hatte in letzter Zeit schon in anderen Städten wie der Nachbarstadt Solingen für Aufsehen gesorgt, als Hunderte Menschen am Eröffnungstag den Ein-Cent-Döner probierten.

Im regulären Betrieb kostet der Döner dann sieben Euro. Laut Eigenaussage betreibt Haus des Döners inzwischen über 50 Filialen in Deutschland. In Remscheid soll der Imbiss fortan sieben Tage in der Woche öffnen. tl