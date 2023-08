Der Bergerhof ist ein idyllischer Familienmagnet

Auch viele Esel leben auf dem Bergerhof in Hattingen.

Kinder kommen in Hattingen auf ihre Kosten.

Bergisches Land. In Hattingen und Umgebung kennt ihn nahezu jedes Kind: Der Bergerhof inmitten der idyllischen Elfrighauser Schweiz ist seit vielen Jahren ein Magnet für Familien mit Kindern. Die Naturentdecker kommen auch aus Remscheid, Wuppertal und dem Ruhrgebiet, um auf dem Erlebnishof von Familie Reuter Spiel, Naturerlebnis und Kulinarisches miteinander zu verbinden.

+ Kinderherzen höher schlagen lassen am Bergerhof ganzjährig unter anderem drei bekletterbare Traktoren und ein riesiger Turm aus Heuballen. © hristian Werth

Kinderherzen höher schlagen lassen hier ganzjährig drei bekletterbare Traktoren, ein riesiger Turm aus Heuballen zum Klettern und Durchkrabbeln, kleine Fahrgeschäfte zum Reiten, Fahren und Baggern, ein Kleinkinderspielplatz sowie in den Sommermonaten ein Maislabyrinth mit Suchspiel. Natürlich kommen auf dem Bergerhof auch hautnahe Tierbegegnungen nicht zu kurz. So können hier Ziegen, Schafe, Enten, Gänse, Kaninchen, Hühner und Esel beobachtet, gestreichelt und gefüttert werden. Highlights für die Kleinen sind auch das Ponyreiten sowie eine Geburtstagshütte für individuelle Mottofeiern mit entsprechenden Dekorationen.

Die Idee, ihren Bauernhof der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu einem kindgerechten Erlebnishof umzuwandeln, hatten Heinrich und Hannelore Reuter bereits Anfang der 80er Jahre und waren für ihre Herzensangelegenheit zunächst von anderen Landwirten belächelt worden. Doch das Erfolgsmodell wurde in den Folgejahren nach und nach ausgebaut, so dass auf Kiosk und Kuchentheke schon bald Hofladen, Streichelzoo und die ersten Spielgeräte folgten.

+ Der Bergerhof – inzwischen unter der Verantwortung von Katharina Reuter – zählt rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. © Christian Werth

Natürlich hat der Bergerhof – inzwischen unter der Verantwortung von Tochter Katharina Reuter und 25 Mitarbeiter zählend – nach wie vor auch jede Menge Kulinarisches zu bieten. So dient die historische Hofscheune als gemütliches Café für Kuchen- und Waffelgenuss. Gäste, die in der Historie des rund 150 Jahre alten Hofs schwelgen möchten, können hier an der Wand zahlreiche historische Fotos und Bewirtschaftungsgeräte bestaunen.

Wer auf dem weitläufigen Naturgelände lieber draußen sitzen möchte, kann aus Dutzenden zum Teil überdachten Sitzgelegenheiten wählen. Hier steht den Besuchern eine Bistrotheke zur Verfügung, an der viele frisch zubereitete Warmspeisen angeboten werden. Darüber hinaus gibt es einen großen Hofladen mit eigenen Bioeiern, großer Auswahl an frischem Obst und Gemüse sowie Dekorations- und Bekleidungswaren.

Das vielseitige Angebot ergänzt eine hofeigene Landmetzgerei mit überwiegend selbst produziertem Fleisch. So stammt das Wild von Sohn Dominik Reuter, der in den angrenzenden Wäldern als Jäger im Einsatz ist. Dass auf dem Hof sogar schon die nächste Generation involviert ist, zeigt Enkel Tim Reuter, der für die Hühnerhaltung verantwortlich zeichnet.

Einkaufen beim Bauern wird auch im Bergischen Land immer beliebter

Das eigene Windrad befindet sich am höchsten Punkt Hattingens

Ihre Innovationskraft beweist die kreative Familie auch, indem man bereits seit vielen Jahren Sonne und Wind erntet. Während die Photovoltaikanlage das Dach der Hofscheune ziert, befindet sich das eigene Windrad am höchsten Punkt Hattingens.

+ Es gibt auch einen Hofladen mit eigenen Bioeiern und einer großen Auswahl an frischem Obst und Gemüse. © Christian Werth

Durch seine vielseitigen Angebote ist der Bergerhof seit jeher ein Brückenbauer zwischen den Generationen und versteht sich als Mehr-Generationen-Treff. So sieht man hier neben jungen Familien auch viele ältere Menschen, die es sich bei Kaffee und Kuchen gut gehen lassen und den Besuch mit einer Wanderung verbinden. Ein beliebter Anlaufpunkt ist der Hof auch für Motorradfahrer, die sich auf ihren Touren durch die Elfringhauser Schweiz stärken wollen. So kann sich auf dem Bergerhof ein jeder seines ganz persönlichen Naturerlebnisses erfreuen.

Rund um den Bergerhof befindet sich auch ein Paradies für Wanderer. So stehen Naturfreunden in der Elfringhauser Schweiz insgesamt 40 Kilometer ausgebaute Wanderwege zur Verfügung.



Adresse: Berger Weg 8, 45527 Hattingen; www.bergerhof.de

Das Buch

Titel: „Hofläden & Manufakturen Bergisches Land“, Herausgeber Rheinland Presse Service GmbH, ist im Wartberg Verlag in Kooperation mit der B. Boll Mediengruppe erschienen.

Texte: Autoren und Autorinnen sind Melanie Aprin, Felix Förster, Marcus Italiani, Patrick Jansen, Deniz Karius, José Macias, Anne Richter, Cristina Segovia-Buendía, Christian Werth und Christine Zacharias.

Handel: Das Buch ist für 16,90 Euro online erhältlich: www.bergisch-bestes.de

