Verfallene Immobilie wird fein gemacht

Unsere Stadtteilserie widmet sich ab heute dem Hasten. Die Sanierung des Eckhauses im Zentrum nimmt Fahrt auf.

Remscheid. „Das könnte Euch so schmecken“ wirbt ein Kölsch-Anbieter auf einer Plakatwand am Eckhaus Hastener Straße/Büchelstraße. Die Hastener dürfen dies nicht nur auf den Durstlöscher beziehen. Denn die verfallene Immobilie mitten im Zentrum wird von Eigentümerin Chiara Liedl saniert, Schritt für Schritt aufgepeppt. Die einst hässliche Fassade, ständiges Ärgernis für die Hastener, sieht optisch wieder schmuck aus. Das fällt an der viel befahrenen Kreuzung direkt angenehm auf.

Der Balkon mit seinem weißen Geländer ist frisch gestrichen, die Außenwände mit grauer Farbe verputzt, das Dach neu gedeckt. Letzteres war der Grund, warum die Investorin aus Leverkusen dringenden Bedarf sah und schneller als geplant handelte. Denn das alte Dach war undicht, Wasser drang ein. Seit ein paar Wochen sind die ersten Ergebnisse der Komplettsanierung sichtbar.

Weil ein Antrag auf Denkmalschutz gestellt worden war, hatte sich die Untere Denkmalbehörde das Objekt angeschaut. Ergebnis der Begutachtung: Das Hausinnere ist nicht schutzwürdig, jedoch das Äußere. Dach- und Fensterornamente mussten deshalb erhalten werden, die Fassade einen Grauton erhalten. Das Gerüst, das momentan vor dem Schaufenster steht, wird bald abgebaut. Die Pläne für den Innenausbau liegen bei einem Solinger Architektenbüro, ein Brandschutzgutachten muss noch eingeholt werden, dann muss das Bauamt grünes Licht geben.

Chiara Liedl ersteigerte die Immobilie am Amtsgericht

Die Hastener Straße 42 ist ein verzweigtes Gebäude mit drei Teilen und 274 Quadratmetern Wohn-Nutzfläche. Chiara Liedl hatte die „Gast-Immobilie“ am 3. November 2021 bei einer Zwangsversteigerung im Amtsgericht für knapp unter 200.000 Euro erworben. „Ich beabsichtige, aus den renovierungsbedürftigen Gebäudeteilen wieder stattliche Häuser zu machen“, hatte sie dem RGA gegenüber angekündigt. Aber auch erklärt, dass sie alles in Ruhe angehen werde. Mit dem völlig entkernten Haupttrakt legt sie jetzt los. Geplant ist Wohnraum.

Acht Appartements sollen dort auf drei Etagen entstehen. Im Erdgeschoss, wo zuletzt der Raumausstatter Tapetenwechsel drin war, könnten drei kleinere Einheiten entstehen, im ersten Stock ebenfalls, unter dem Dach zwei weitere. Die Nebengebäude, die sich im hinteren Bereich neben der „Passage 44“ anschließen, werden im zweiten und dritten Bauabschnitt angepackt.

Das Hauptgebäude an der Kreuzung ist über einen flachen, länglichen Mitteltrakt mit einem völlig verfallenen Fachwerkhaus verbunden. In beiden Teilen plant die Eigentümerin jeweils zwei weitere Wohneinheiten. An Abriss und Neubau im Hinterhof ist nicht gedacht.

Für Chiara Liedl ist es nicht die erste aus einer Zwangsversteigerung erworbene Immobilie in Remscheid. Groß geworden auf der Schwäbischen Alb, kam Chiara Liedl mit 19 Jahren zum Bayer-Konzern nach Leverkusen, war hinterher als staatlich geprüfte Betriebswirtin im Controlling und Betriebsmanagement tätig, zuletzt bei der Bayer-Tochter Dynevo. Nach deren Auflösung machte sich die Mutter von drei Kindern selbstständig. Liedl besuchte an Wochenenden Immobilienfortbildungen und erstand ab 2003, soweit es ihre Finanzen erlaubten, gerichtlich versteigerte Objekte. Zunächst in Leverkusen, später auch in umliegenden Städten.

Die 50-Jährige fühlt sich als eigener Chef in ihrem „Ein-Frau-Unternehmen“ wohl. Mit der Einschränkung, dass nicht jede Immobilie so schnell fertig wird, wie es sich mancher wünschen würde. Die Hastener werden die Fortschritte dennoch sehr begrüßen. Georg Gast hatte die Immobilie 1990 gekauft, aber am Ende verfallen lassen. Zahlreiche Versuche, ihn zum Verkauf zu bewegen, waren über die Jahre fehlgeschlagen. Der Schandfleck Hastener Straße 42 nervte – bis zur Zwangsversteigerung.

Der zweite Teil

Der zweite, angrenzende Teil des Besitzes von Georg Gast, das einstige Lager der Stahlwerke Südwestfalen und das verwaiste Ladenlokal in der Hammesberger Straße 1-3 mit einem Grundstück von 541 qm, wurde im November 2021 für 83.000 Euro Verkehrswert angeboten, gelangte aber nicht zur Versteigerung.