Bürger fragen: Ist der Leerstand gewünscht?

Die IG Hasenberg wundert sich über die Gewag, die interessierten Geschäftsleuten häufig nicht zu Ladenlokalen antworte.

Remscheid. Lebensmittelgeschäft? Fehlanzeige. Bäckerei? Geschlossen. Friseursalon? Aufgegeben. Mit dieser trüben Situation in Hasenberg meldete sich nun die Interessengemeinschaft (IG) in der Ortspolitik zu Wort, die dem Stadtteil eine Stimme gibt.

Rainer Hoffmann, Astrid Niemeyer und Heinz-E. Boden waren als IG-Vertreter zu Gast in der Lenneper Bezirksvertretung (BV). Sie erklärten, dass sich immer wieder Geschäftsleute bei ihnen gemeldet hätten. Es habe aber keinerlei Reaktion seitens des Vermieters gegeben – dem Wohnungsunternehmen Gewag.

„Das lässt uns ratlos zurück“, erklärte Rainer Hoffmann. „Wir wollen keine Kontroverse und keine Anklage“, fügte er hinzu. Es stelle sich aber die Frage, ob es gewollt sei, dass Ladenlokale leer stehen. „Steckt dahinter ein Plan?“, wollte Rainer Hoffmann wissen, der sich auch über die Antwort der Gewag auf die Eingabe der Interessengemeinschaft wunderte.

Darin heißt es, dass aus Sicht des Unternehmens nicht unbedingt Ideen, sondern Betreiber fehlen. „Hier stoßen wir als Wohnraumvermieter an unsere Grenzen.“ Selbstverständlich stehe die Gewag weiterhin als Gesprächspartner der IG Hasenberg zur Verfügung. „Offene Anfragen von Mietinteressenten oder potenziellen Betreibern liegen uns derzeit nicht vor“, heißt es seitens des Unternehmens.

Auf konkrete Anliegen haben wir keinerlei Antwort erhalten.

Die Aussage stehe im deutlichen Widerspruch zu dem Eindruck, den der IG-Vorstand gewonnen habe. „Es gab einen Interessenten für ein kleines Lebensmittelangebot. Auch eine Physiotherapeutin zeigte Interesse“, so Hoffmann. „Auf konkrete Anliegen haben wir keinerlei Antwort erhalten.“

Kötter will bei Ortsbesichtigung offene Fragen klären

Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) schlug vor, die Beteiligten bei einer Ortsbesichtigung zusammenzuführen, um offene Fragen zu klären. Zudem könne ein Vertreter der Gewag an einer der nächsten Sitzungen der BV Lennep teilnehmen. „Es ist sehr schade, dass die Infrastruktur immer weiter wegbricht – gerade für die älteren Menschen in Hasenberg“, erklärte der Bezirksbürgermeister.

Für Jürgen Kucharczyk (SPD) ist das Thema ein Dauerbrenner. Mit den Leerständen im Stadtteil beschäftige sich die Bezirksvertretung seit 2014, als der Niedergang des Einzelhandels im Ortsteil an Tempo aufnahm. Dabei sei dort durchaus Nachfrage vorhanden. „Wir bewegen uns hier in Richtung 4000 Wohneinheiten“, stellte er fest.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Remscheid kommt in ihrer Analyse zu einer anderen Erkenntnis: Für Betreiber der Lebensmittel-, Discounter- und Bio-Märkte sei die Ladenfläche in Hasenberg nicht nur zu klein, auch das Umfeld sei nicht lukrativ genug. Und: „Zahlreiche Lebensmittelmärkte sind in Lennep vorhanden, wo der Wocheneinkauf erledigt werden kann“, heißt es von der Wirtschaftsförderung. Für die Überlegung, einen sogenannten CAP-Markt einzurichten, der mit Mitarbeitenden der Lebenshilfe oder ähnlichen Institutionen betrieben wird, habe bei geeigneten Einrichtungen das Interesse gefehlt. Zudem sei ein örtlicher Lebensmittelhändler „nach reiflicher Überlegung“ zu dem Entschluss gekommen, dass „sich die hohen Investitionen in den Laden am Hasenberg, die hohen Energiekosten und die Miete nicht rechnen“. Weiteres Problem sei die „Belieferungssituation“ auf den Straßen des Stadtteils.