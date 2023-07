RE47: Keine weitere Halte möglich

Der RE47 hält nicht an allen Stationen.

Remscheid. Nachdem der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) weitere Halte beim Regionalexpress 47 aus technischen Gründen abgelehnt hat, will sich der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf an NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) oder die Deutsche Bahn wenden.

Er will wissen, wie man die Fahrplantechnik in den Griff bekommen will. „Denn mit der Einstellung des VRR wird die Verkehrswende nicht gelingen“, meint Wolf.

Die Antwort zeige, wie wenig Interesse der VRR an einer besseren Direktverbindung für Remscheid habe. Das Angebot in Lüttringhausen und Güldenwerth habe sich nach dem Start des RE47 verschlechtert, denn bis dahin habe es morgens und nachmittags direkte Züge nach und von Düsseldorf gegen. Diese sind nun gestrichen. „Wer die Remscheiderinnen und Remscheider auf die Zeit nach 2028 vertröstetet, der verpennt die Verkehrswende. Es ist zu spät, erst in fünf Jahren bessere Verbindungen einzurichten“, sagt Sven Wolf.mw