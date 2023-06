König Marcel setzt sich in Hitzeschlacht durch

Büchener Einigkeit krönt den neuen Regenten beim Hahneköppen mit dem 33. Schlag. Marcel Eckart holt sich zum dritten Mal die Krone.

Remscheid. Die Hennen saßen unter dem angenehm schattigen Bühnendach auf langen Bänken und feuerten ihre in der sendenden Sonne schwitzenden Hähne an. Klatschend, skandierend und johlend wurden ihre elf Herren bei jedem Schlag begleitet. „Wir wollen den König sehen“, forderten die Damen lautstark, mussten aber 58 Minuten auf den Regenten warten.

+ König Marcel Eckart (34) mit seiner Freundin Annika Fröhlen (31). © Roland Keusch

Elf Kandidaten hatten sich zuvor beim Hahneköppen abgewechselt. In ihren weinroten T-Shirts wurden die Mitglieder der Büchener Einigkeit mit schwarzer Kopfbinde zum Korb geleitet, in dem der tote Gockel kopfüber nach unten hing. Ein Korn brachte sie vor jedem Schlag nach vorn. Gestärkt durch ein Schnäpschen und so manches Bierchen zwischendurch, entspannte sich eine Hitzeschlacht zum Abschluss des dreitägigen Hoffestes in der Lange Straße.

Auf dem Schotterparkplatz der Firma Haupa (ehemals VBW) war es einem relativ jungen, aber dennoch alten Haudegen vergönnt, den entscheidenden Hieb zu führen. Im 33. Schlag am Ende der dritten Runde krönte sich Marcel Eckart zum König. 2007 war er mit 18 Jahren der jüngste König der Vereinsgeschichte gewesen, 2018 hatte er nachgelegt. Am Sonntagnachmittag um 17.28 Uhr fiel der Kopf wieder durch seine Hand und den stumpfen Degen, der nur an der Spitze scharf ist.

Der Festplatz jubelte und alle stürzten auf den 34-jährigen Kaufmann im Groß- und Außenhandel ein. Seine Eltern stammen aus Büchen, Marcel Eckart lebt heute am Hohenhagen. Er ist aber im Verein groß geworden und mit seiner Volljährigkeit direkt dem Hahnenclub in der Einigkeit beigetreten. Sein Vorgänger im Amt, Joshua Faßbender, 20 Jahre jung, fiel Eckart um den Hals, bat zum Trikottausch. Er reichte das Shirt mit dem Aufdruck „amtierender König“ weiter.

Marcel Eckart richtet den Hahnenabend aus

SPD-Landtagsabgeordneter Sven Wolf ließ sich mit dem Sieger abbilden – wie so viele andere, nachdem sie den König hatten hochleben lassen und „Runde, Runde, Runde“ gefordert hatten. Es zählt zu den vornehmsten Aufgaben, dass sich der König nicht lumpen lässt und Freibier für alle schmeißt. Eckarts neue Freundin Annika Fröhlen (31 Jahre) war auf diesen unverhofften Moment gar nicht vorbereitet, darf sich aber jetzt für ein Jahr als Königin fühlen.

Marcel Eckart weiß, was seine Untertanen wünschen: Er wird zum Hahnenabend einladen, der im Herbst in einer Lokalität seiner Wahl stattfinden wird und das Motto des Abends festlegen. Davor findet noch das gemeinsame Hahnesuppenessen statt.

Wie jedes Jahr war der Ausgang des Degenduells ungewiss. Die Dauer ebenfalls. Der verstorbene Wolfgang Petereit hatte es mal mit dem ersten Schlag geschafft, der längste Marathon zog sich über 96 Schläge. „Solange, dass wir abends extra Licht dazuschalten mussten“, erinnert sich Moderator Manfred Eckart, der es 2011/2012 und 2014/2015 zu Kaiserwürden gebracht hatte.

Vereinsvorsitzende Michaela Ebert hatte diesmal dem Ältesten in der Elf fest die Daumen gedrückt. Mit 83 Jahren wäre Dieter Elter erstmalig König geworden. Auch Andi Wrede, seit 2022 neu im Hahnenclub, hätte sich in den Klubannalen verewigen oder Joshua Faßbender die Kaiserwürde erlangen können, wenn er den Titel verteidigt hätte.

Umzug mit Spielmannszug aufgrund der Hitze verkürzt

Aufgrund der Hitze wurde der traditionelle Umzug mit dem neuen König verkürzt. Mit dem Spielmannszug Remscheid ging es die Lange Straße runter, auf die Schleife über die Hoffmeisterstraße zurück wurde verzichtet. Am Ende des Festes wartete Alleinunterhalter Dimmy Latecomer (Düsseldorf), Solo-Künstler mit Saxofon, Gitarre und rockigen Songs. Nachdem Freitagabend eine Schülerband vom Rögy aufgetreten war, spielten Samstag Mike and the Waiters.

Michaela Ebert war mit den drei Livekonzerten und der Besucherresonanz hochzufrieden. Die wurde gesteigert durch den Gastbesuch der Kollegen von der Bücheler Einigkeit und – erstmals dabei – Wildschütz Aue.

134 Mitglieder zählt die 1886 gegründete Einigkeit, Deutschlands ältester Bescherungsverein. „Das Schöne ist, dass sich am Wochenende weitere neue Mitglieder angemeldet haben“, freut sich Michaela Ebert.

Alter Brauch

Der Hahnenclub in der Büchener Einigkeit wurde 1953 mit rund 30 Mitgliedern gegründet. Hahneköppen ist ein alter Brauch, der vor allem im Bergischen, in der Eifel, um Köln, im Jülicher Land und im Raum Neuss gepflegt wird. Nachgewiesen ist der Brauch seit dem 16. Jahrhundert.