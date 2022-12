Hackenberger Straße ohne Sperrung

Remscheid. Bis Ende Februar soll die Maßnahme abgeschlossen sein, teilt die Stadt nun mit. Ehe es ab dem 10. Januar aber weitergeht, geht die Baustelle in Winterpause. Hierzu heißt es aus dem Rathaus: „In der Zeit von Samstag, 24. Dezember 2023, bis einschließlich Montag, 9. Januar 2023, wird die Baustelle auf der Hackenberger Straße vollständig zurückgebaut. Die Hackenberger Straße kann in dieser Winterpause wieder uneingeschränkt in beide Richtungen befahren werden.“ Die Änderungen, die für den Busverkehr gelten, bleiben indes auch in dieser Zeit bestehen.