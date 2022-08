H2O: Weitere Maßnahmen zum Energiesparen

Das H2O in Lennep hat weitere Maßnahmen angekündigt, um Energie zu sparen.

Remscheid. Nachdem man bereits im Juni die Öffnungszeiten der Sauna angepasst und die Wassertemperatur um ein Grad abgesenkt habe, seien noch weitere Schritt notwendig, um die Vorgaben zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung. Im September wird demnach der Außenbereich in der Wasserlandschaft geschlossen, die Sauna bleibt montags zu und das Bad öffnet, analog zu den neuen Sauna-Zeiten, montags bis freitags erst um 12 Uhr.

In einem weiteren Schritt soll dann ab Oktober auch das Soleaußenbecken im Außenbereich geschlossen werden. Man habe die Maßnahmen so ausgewählt, dass es Besuchern weiterhin möglich bleibt, in „unserer Anlage Schwimmen

zu lernen, sich fit zu halten und zu entspannen“, sagt Geschäftsführer Prof. Dr. Thomas Hoffmann. Mit den nun angekündigten Schritten rechne man mit einer Energie-Einsparung von etwa 15 Prozent. -wey-

