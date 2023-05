H2O schließt Sauna-Paradies für zwei Wochen

Die Investitionen liegen pro Jahr im sechsstelligen Bereich.

Remscheid. 20 Kubikmeter Wasser gingen der Sauna verloren. Pro Tag. Und keiner, der in der Saunalandschaft des H 2 O arbeitete, ahnte, wo es verschwand. „Da sind wir stutzig geworden“, erzählt Badleiter Christian Liese und stapfte mit seinen Technikern die Treppenstufen in die Unterwelt seines Sauna- und Badeparadieses hinab. 20.000 Liter Wasser sind schließlich keine kleine Menge, sondern der Inhalt von mehr als 100 Badewannen.

In den tiefen Kellern wurde Liese fündig. „Das Wasser drang aus der Betonwand. Können Sie sich das vorstellen?“, fragt der Chef des H 2 O: „Das zeigt, was für ein unglaublicher Druck im Erdreich entstanden sein muss.“

Und es zeigt, dass das Sauna- und Badeparadies am Hackenberg in die Jahre gekommen ist. Mehr als 25 Jahre nach seiner Eröffnung – die war am 11. Dezember 1996 – ist einiges von dem zu erneuern, was dem Bade- und Saunagast für gewöhnlich verborgen bleibt. Vom 8. bis zum 22. Mai wird die Saunalandschaft deshalb geschlossen bleiben.

„Wir müssen die Schwallwasserleitungen erneuern“, sagt Liese. Diese Leitungen gehören zu den beiden Wasserbecken, die unter der großen Glaskuppel im Eingangsbereich der Sauna für die Gäste zum Abkühlen bereitstehen. Das darin schwappende Wasser ist ständig in Bewegung. Aus der Überlaufrinne fließt es durch die Leitungen zur Reinigung von Filter zu Filter, wird mit Chlor „geimpft“, wie die Fachleute sagen und flutet sodann von Keimen befreit aus den Katakomben in die Saunalandschaft zurück. Normalerweise.

+ Das Becken bietet Abkühlung nach dem Saunagang. Doch zuletzt gingen 20 Kubikmeter Wasser verloren. Täglich. © Roland Keusch

Tatsächlich versickerten nun große Mengen im Erdreich. Das zeigen Bilder einer Kamera, die das H 2 0-Team durch die porösen Leitungen schickte. Die werden nun ausgetauscht, wofür sich die H 2 O-Sauna in eine große Baustelle verwandelt. „Es wird Lärm geben, es wird Staub geben. Das können und wollen wir unseren Gästen nicht zumuten“, sagt Christian Liese.

„Unsere Sauna-Landschaft ist eine der besten Anlagen im Umkeis.“

Das Bad bleibt geöffnet, allerdings stehen auch dort einige Arbeiten an. Und die gehen in Zeiten von Lieferkettenproblemen und Fachkräftemangel langsamer voran als es den Stadtwerken als Betreiber des H 2 O recht sein kann. Das gilt zum Beispiel für das Soleaußenbecken. Seit dem Winter ist es gesperrt. Grund ist eine defekte Abdeckung, die dafür sorgt, dass das Wasser in der Nacht nicht zu viel Wärme verliert. Eigentlich sollte im Mai alles repariert sein. „Nun wird es doch Juni werden“, erklärt Christian Liese. Die Dampfgrotte, 2002 eröffnet, hat dagegen wohl für immer ausgedampft. Schon vor Monaten geschlossen, lässt das H 2 O sie nicht wieder herrichten. Als Ersatz stellt Liese für das nächste Jahr etwas Neues in Aussicht. Was, mag er noch nicht verraten. Noch 2023 sollen unterdessen die Duschgrotte und das Sonnendeck im Saunagarten erneuert werden.

Für Wartung, Reparatur und Instandhaltung fällt im H 2 O heute ein mittlerer sechsstelliger Betrag an. Hinzu kommen Investitionen für Neuanschaffungen in Ausstattung und Infrastruktur in gleicher Größenordnung. Wiewohl ein Zuschussgeschäft stehen die Stadtwerke zu ihrem Sauna- und Badeparadies. „Unsere Sauna-Landschaft ist eine der besten Anlagen im weiten Umkreis“, sagt Geschäftsführer Prof. Dr. Thomas Hoffmann: „Da macht es natürlich Sinn, zielgerichtet in die Zukunft zu investieren.“

+ In der Unterwelt sieht man dem Sauna- und Badeparadies sein Alter an. In nächster Zeit sind weitere Investitionen fällig. © Roland Keusch

Warten auf warme Temperaturen