H2O erhöht die Eintrittspreise

Die Preise des H 2 O in Lennep werden ab dem 1. Februar erhöht.

Remscheid. Dies sei nötig um die steigenden Energiekosten annähernd abzufedern, so Betriebsleiter der H 2 O GmbH Christian Liese. Die Erhöhungen betragen durchschnittlich 13 Prozent. Das bedeutet konkret, dass der Eintritt ins Badeparadies für zwei Stunden unter der Woche beispielsweise für Kinder unter 14 Jahren von 5,20 Euro auf 5,40 Euro steigt.

Am Wochenende zahlen Kinder unter 14 Jahren zukünftig 6,90 Euro für zwei Stunden statt der bisherigen 6,20 Euro. Bei Erwachsenen ändern sich die Preise ebenfalls: wochentags von 6,80 Euro auf 7,90 Euro. Am Wochenende kosten zwei Stunden für Erwachsene ab Februar 9,40 Euro. Bisher lagen die Kosten bei 8,30 Euro. Die Bädergesellschaft kündigt zudem für 2023 aber wieder mehr Veranstaltungen neben den beliebten Saunaabenden im Freizeitparadies an. -mes-