Grundsteuer: Diese neuen Sätze gelten jetzt rückwirkend

Rat beschließt Erhöhung. Das kommt auf Eigentümer und Mieter zu.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Am Ende war es eindeutig: Mit nur wenigen Gegenstimmen, darunter Dietmar Volk (CDU), Bettina Stamm (Echt) und die Fraktion der Linken, stimmte der Stadtrat am Donnerstag einem geänderten Haushaltsbegleitantrag zu – und damit auch einer Erhöhung der Grundsteuer B, die geringer ausfällt als eigentlich von Kämmerer Sven Wiertz vorgeschlagen.

Der Hebesatz soll nun vorerst auf 685 Prozentpunkte steigen – und zwar rückwirkend zum Jahresanfang. 2024 könnte der Satz dann auf 770 Punkte steigen.

Was das ungefähr bedeutet, zeigt eine Beispielrechnung der Stadtverwaltung. Für ein frei stehendes Einfamilienhaus Baujahr 1959 mit 140 Quadratmeter Wohnfläche und 719 Quadratmeter Grundstück wurden demnach beim bisherigen Hebesatz von 620 Prozent 473,87 Euro pro Jahr fällig.

In diesem Jahr sind es nun 523,55 Euro, also 4,14 Euro mehr pro Monat. Im kommenden Jahr wären es 588,51 Euro jährlich, was einer weiteren Steigerung von 5,41 Euro monatlich entspricht. Wäre es beim ursprünglichen Vorschlag von 800 und 885 Prozent geblieben, stiege die Steuer in diesem Beispiel erst um 11,46 und dann noch mal um 5,41 Euro.

Die Grundsteuer wird auch auf Mieter umgelegt

Betroffen von der Erhöhung sind nahezu alle Menschen, die in Remscheid leben. Zahlen muss die Grundsteuer zwar der Immobilienbesitzer, sie gehört aber zu den umlagefähigen Betriebskosten, die der Vermieter an seine Mieter weiterreichen darf. Viele Mieter werden die Steigerung also erst auf der Nebenkostenabrechnung Anfang kommenden Jahres wirklich wahrnehmen.

Die Eigentümer sehen sie früher. Denn die Technischen Betriebe (TBR), die das Thema im Auftrag der Stadt bearbeiten, werden in den kommenden Wochen zu den bereits im Januar und Februar versandten Bescheiden für 2023 Änderungsbescheide verschicken, mehr als 38 000 Stück, wie TBR-Chef Michael Zirngiebl ankündigt. Darin enthalten: Die neue Gesamtsumme und die Differenz, die für die ersten beiden Abschläge nachgezahlt werden müssen. Die Abschläge im August und November würden dann mit den neuen Werten berechnet, so Zirngiebl.

Die Grundsteuer B wird für alle Immobilien fällig, die nicht land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden, diese fallen unter die Grundsteuer A, oder von der Grundsteuer befreit sind, was für Liegenschaften möglich ist, die für gemeinnützig Zwecke oder hoheitliche Aufgaben genutzt werden wie Schulen, Kitas oder auch Gerichtsgebäude.

Für die zweite Erhöhung für das Jahr 2024 gibt es in dem Beschluss übrigens eine Zusatzregelung: Sollte es eine ausreichende Altschuldenregelung für überschuldete Städte wie Remscheid geben, wird diese doch nicht umgesetzt.