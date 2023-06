Besitzer von Immobilien erhalten wieder Post vom Finanzamt

In Remscheid wurden bisher 89 Prozent der Grundsteuererklärungen abgegeben, der Rest wird nun geschätzt.

Remscheider Immobilienbesitzer erhalten jetzt die ersten Bescheide.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Viele Immobilieneigentümer in Remscheid bekommen in diesen Tagen Post von Finanzamt – die Grundsteuerreform geht in die nächste Runde. Wer die entsprechende Erklärung abgegeben hat, erhält nach der Verarbeitung der Daten nun einen Grundsteuerwert- und einen Grundsteuermessbescheid.

Dies ist nur eine Art Zwischeninfo auf dem Weg zur neuen Grundsteuer, die ab 2025 gelten soll, erklärt Astrid Lamche, Dienststellenleiterin des Remscheider Finanzamtes: „Der festgestellte Grundsteuerwert hat noch keine Aussagekraft über die zu zahlende Grundsteuer.“ Beide Bescheide sollten überprüft werden, raten Experten. Stimmt alles, können sie abgeheftet werden. Andernfalls sollte der Steuerpflichtige Widerspruch einlegen.

Was wirklich zu zahlen ist, entscheidet sich voraussichtlich im kommenden Jahr, wenn der Stadtrat die neuen Hebesätze beschließt. Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass die Reform aufkommensneutral sein soll, die Summe der Steuereinnahmen darf also nicht steigen.

Stattdessen wird der Rat die Sätze anhand der aus den Grundsteuerklärungen gewonnenen Informationen so festlegen, dass sich der bisherige Betrag anders verteilt. Fachleute schätzen, dass Eigentümer junger Gebäude mehr zahlen und die älterer Immobilien entlastet werden.

Erst nach der Entscheidung des Rates kann die Stadtverwaltung die tatsächliche neue Grundsteuer errechnen, die den Eigentümern per Grundsteuerbescheid mitgeteilt wird. Und erst damit werden Zahlungen fällig, voraussichtlich 2025.

Dass die Grundsteuer überhaupt reformiert wird, geht auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zurück, das die derzeitige Praxis 2018 für verfassungswidrig erklärt hatte. Nach einer Verlängerung lief am 31. Januar die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung ab.

Frist für Grundsteuererklärung nicht verpassen – was passiert, wenn man sie zu spät einreicht?

„Im Finanzamt Remscheid sind bisher 34.100 Erklärungen von 38.400 eingegangen, rund 89 Prozent“, sagt Astrid Lamche. 90 Prozent davon über das digitale Portal Elster. Die restlichen elf Prozent würden nun geschätzt, die ersten Schätzbescheide seien ebenfalls bereits versandt worden. „Wichtig ist: Die Verpflichtung zur Abgabe der Grundsteuererklärung bleibt auch nach einer Schätzung bestehen“, betont Lamche.

Nach wie vor sei es möglich, die Grundsteuererklärung abzugeben, sagt die Dienststellenleiterin. Dazu seien auch die Hilfsangebote der Finanzämter weiter aktiv. Darunter auch die Hotline des Finanzamts Remscheid unter Tel. 02191-9611959.