Grüne: Offener Sonntag ist in Gefahr

Petra Kuhlendahl (Bündnis 90/Die Grünen) sieht die verkaufsoffenen Sonntage in Gefahr, die nun vom Stadtrat langfristig für Lennep beschlossen wurden.

Remscheid. Sie wies darauf hin, dass Verdi so wie in der Vergangenheit dagegen klagen könnte, und appellierte an die Stadtverwaltung, mit der Gewerkschaft Gespräche zu führen. „Es wäre jedenfalls schade, wenn es vor dem Weihnachtstreff zu einer kurzfristigen Absage kommen würde“, erklärte sie mit Blick auf den offenen Sonntag, der für den dritten Advent am

11.

Dezember vorgesehen ist. Möglicherweise könnte eine Verkleinerung der Bereiche, in denen Geschäfte in Lennep an diesem Sonntag öffnen dürfen, zu einem Einlenken der Gewerkschaft führen, schlägt Petra Kuhlendahl vor. Ihre Idee lautet, den Einkaufsbummel auf die Lenneper Altstadt und in den zumeist inhabergeführten Geschäften zu konzentrieren. In der Fläche, die aktuell dafür ausgewiesen ist, lägen „Supermärkte, die Stadtsparkasse – und das Finanzamt“. -zak-