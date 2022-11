Gründerschmiede diskutiert über WM

Boykott oder Public Viewing?

+ © IMAGO/ULMER/Markus Ulmer Mit dieser Formation ging Deutschland ins letzte Testspiel gegen den Oman (1:0), das wahrlich kein Hingucker war und die WM-Vorfreude kaum gesteigert hat. © IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Ab 13 Uhr wird diskutiert, ab 14 Uhr gibt es für die, die noch wollen, Public Viewing.

Remscheid. -mw- Nichts erregt gerade so sehr die Gemüter wie die Wüsten-WM. Auch die Remscheiderinnen und Remscheider sind sich uneins bei der Frage: Hinschauen oder wegsehen? Darüber will die Gründerschmiede am Mittwoch, 23. November, um 13 Uhr im Gründerquartier, Hindenburgstraße 6a-10a, mit allen Interessierten unter dem Motto „Diskutieren statt nur boykottieren“ sprechen.

Um 14 Uhr erfolgt der Anpfiff zum ersten Deutschland-Spiel – und die Erlebbar bietet Public Viewing an. „Mit den Eindrücken und Ergebnissen der Diskussion kann jeder frei für sich entscheiden, mit rüber zu gehen oder die WM zu boykottieren“, sagt Christoph Imber-Böcker von der Gründerschmiede.