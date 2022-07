Großbrand in Härterei in Lüttringhausen

Einsatz

An der Walter-Freitag-Straße brennt es in einer Härterei. Anwohner sollten vorsorglich Fenster und Türen schließen. Warn-App NINA ausgelöst.

+ Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. © Roland Keusch

Remscheid. Die Feuerwehr ist am Samstagmorgen nach Lüttringhausen ausgerückt. In einer Härterei an der Walter-Freitag-Straße ist gegen 7.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Eine dichte Rauchwolke ist von Weitem sichtbar.

Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Teile der Dachkonstruktion sind eingestürzt. Die Wehr geht mit vier Werfern gegen die Flammen vor, im Einsatz ist auch eine Drehleiter.

Immer wieder sind züngelnde Flammen unter der Dachhaut zu sehen. Einige wenige Schaulustige haben sich an den Absperrungen versammelt und machen Fotos. Anwohner sollten wegen der starken Rauchentwicklung vorsichtshalber Fenster und Türen schließen. Inzwischen wurde für Remscheid auch die Warn-App NINA ausgelöst.

Neben der Berufsfeuerwehr ist auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort. Außerdem die EWR. Die ersten Einsatzkräfte rüsten sich mit Atemluft-Reserveflaschen aus, die auf einem mitgebrachten Spezialfahrzeug lagern. Die Rauchwolke über dem Gebäude ist mittlerweile sichtbar kleiner geworden.

Wegen des Einsatzes kommt es rund um die Walter-Freitag-Straße zu massiven Verkehrsbehinderungen. Unter anderem ist eine Durchfahrt zur Autobahn ab dem Industriegebiet zurzeit nicht möglich. Ortskundige Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Wir berichten weiter

Rubriklistenbild: © Roland Keusch