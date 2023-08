Google Street View: So legen Sie Widerspruch ein

In vielen Städten sind bei Google Street View neue Fotos zu sehen – wir erklären, wie man sich zur Wehr setzen kann. Denn das Recht am eigenen Bild ist geschützt.

Google Street View: Wie die Aufnahmen entstehen – Was Betroffene gegen unerwünschte Fotos im Internet tun können.

Von Jonathan Hamm

Remscheid. In der sich rasant entwickelnden Welt des Internets glich die Darstellung der deutschen Straßen im Google-Dienst Street View lange Zeit einem digitalen Dinosaurier. Als 2010 angekündigt wurde, 20 deutsche Städte mit Fotos, die bereits in den Jahren zuvor gemacht wurden, virtuell zugänglich zu machen, stieß das amerikanische Unternehmen auf eine enorme Widerspruchswelle – fast eine Viertelmillion Menschen legte Widerspruch gegen die Aufnahmen ein und ließ ihr Haus oder ihre Wohnung unkenntlich machen.

Auch der RGA berichtete damals über ein gespaltenes Meinungsbild in der Remscheider Bevölkerung. Seitdem wurden die Bilder nicht mehr aktualisiert. Dass diese nun erneuert werden, liegt auch am Konkurrenzdruck vom Apple-Dienst Look Around. Bereits im letzten Jahr waren die Fahrzeuge mit Kamera sowie vereinzelt Beschäftigte zu Fuß mit Kamera-Rucksäcken wieder in den Städten unterwegs, um neue Aufnahmen zu erstellen.

Geschützt: Das Recht am eigenen Bild

Google unterliegt den in Deutschland geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, erklärt Dr. Hans Reinold Horst, 1. Vorsitzender vom Haus- und Grundeigentümerverein in Solingen. „Was Google Street View darf, ist ganz einfach zu beantworten: Das ist nichts Staatliches, das ist nichts Behördliches. Die dürfen nicht mehr als Privatpersonen.“ Zudem gilt das Allgemeine Persönlichkeitsrecht und damit das Recht am eigenen Bild.

Das Recht am eigenen Bild regelt, dass niemand Bilder einer Person ohne deren Erlaubnis aufnehmen und veröffentlichen darf. Es muss also niemand dulden, dass sein Bildnis gegen seinen Willen veröffentlicht wird.

Ein Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild setzt Erkennbarkeit voraus. Erkennbarkeit ist allerdings dann bereits gegeben, wenn Gegenstände im Umfeld der Abbildung (zum Beispiel Kleidung) zur Identifizierung führen können oder der Abgebildete aufgrund von Statur, Haltung oder Haarschnitt zu erkennen ist. Es genügt zudem die Erkennbarkeit durch einen mehr oder minder großen Bekanntenkreis.

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK) hat bereits 2020 in einer Stellungnahme erklärt, dass die Veröffentlichung der Bilder auf Street View zulässig sei, so lange die Merkmale, die die Identifizierung einer Person ermöglichen, nicht zu erkennen sind. Zur Einhaltung dieser Vorgabe muss Google daher Gesichter sowie Kennzeichen automatisch unkenntlich machen.

Zudem sollte auch die Marke oder das Modell des Fahrzeugs nicht so einfach zu erkennen sein, da es sonst zu markenrechtlichen Problemen kommen könne, sagt Dr. Hans Reinold Horst.

Erlaubt: Was öffentlich zu sehen ist, darf fotografiert werden

Die im Urheberrecht verankerte Panoramafreiheit sieht vor, dass jeder alles fotografieren darf, was von öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen aus zu sehen ist. Das gilt für Ansichten von Gebäuden und sonstigen Werken. Sie dürfen veröffentlicht werden.

Nicht öffentlich einsehbare Gebäude, also Innenansichten, oder Gebäude, die sich zum Beispiel hinter einer Hecke oder einem hohen Zaun befinden, dürfen dagegen nicht ohne Einwilligung fotografiert und veröffentlicht werden. So lange die Fotos den Kriterien der Panoramafreiheit entsprechen, sind die Aufnahmen dagegen unbedenklich.

So lege ich Widerspruch gegen die Bilder auf Street View ein

Betroffene können Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einlegen, wenn auf den Bildern die eigene Person, das persönliche Fahrzeug oder die eigene Häuserfront erkannt werden können. Um eine größtmögliche Nutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, gebe es mehrere Wege, auf denen die Unkenntlichmachung beantragt werden kann, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. Wer das bereits vor 13 Jahren getan hat und eine Unkenntlichmachung weiterhin möchte, muss allerdings erneut widersprechen. Eine wiederholte Welle des Widerspruchs ist derzeit jedoch nicht zu beobachten. In den Beratungsstellen haben sich bislang nur wenige Menschen gemeldet, um sich zu erkundigen oder beraten zu lassen. Dass die Situation eine andere sei als im Jahr 2010.

Hier gibt es bei Bedarf dafürdie nötige Hilfestellung

Google bietet ein Online-Formular für den Widerspruch an. Zu bekommen ist es unter der Adresse

support.google.com/maps/contact/street_view_de_ppoo

Alternativ stellt die Verbraucherzentrale online einen Mustertext zur Verfügung, um per E-Mail die Unkenntlichmachung zu beantragen: streetview_deutschland@google.com

Auch mit der „Problem melden“-Funktion kann den Aufnahmen widersprochen werden. Dazu muss über Google Maps die Street-View-Ansicht aktiviert werden, indem die gelbe Figur auf der Karte an die gewünschte Stelle gezogen wird. Sobald der Ort erreicht ist, der unkenntlich gemacht werden soll, muss unten rechts auf „Problem melden“ geklickt werden. Das Objekt oder Gebäude kann markiert werden. Anschließend muss bei „Unkenntlichmachung beantragen“ ausgewählt werden, was genau unkenntlich gemacht werden soll.