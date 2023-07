Glasfaserausbau: Plötzlich rollen die Bagger an

Der Ärger der Anwohner über ausbleibende Informationen ist groß.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. In den vergangenen Wochen waren viele Remscheider negativ überrascht. Der Grund: Im Vorgarten hielten Bagger Einzug. Diese sollen an immer mehr Adressen in Remscheid dafür sorgen, dass Leerrohre für Glasfaserleitungen gelegt werden können. Das nehmen die meisten für schnelles Internet auch gerne in Kauf. Für Ärger sorgt indes, dass Informationen über die Bauarbeiten seitens der Unternehmen im Vorfeld wohl mehrfach ausblieben.

248.000 Meter an Leerrohren sollen bis Ende August 938.000 Meter Glasfaserleitungen durchs gesamte Stadtgebiet führen. So schreibt es die Stadt Remscheid auf ihrer Internetseite. Das Projekt geht notwendigerweise mit Lärm- und Schmutzbelästigung einher. Zuständig für die Arbeiten ist die Telekom, beziehungsweise von ihr beauftragte Subunternehmer. Einigen Anwohnern zu Folge seien es aber genau diese Firmen, welche die Arbeiten völlig unvermittelt beginnen würden. So seien am Holz in Hasten unter anderem Zufahrten und Grundstücke ohne vorherige Information an die Eigentümer aufgebaggert worden. Anderswo gingen Bescheide über den geplanten Beginn an den Baustellen mit mehreren Wochen Verspätung ein. Die Arbeiten hätten da schon längst begonnen.

Absprache soll erfolgen, erneute Briefe gibt es nicht

Dass Anwohner vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sei allerdings nicht der Regelfall, sagt Christian Marré, Gigabitkoordinator der Stadt Remscheid. Ein erster Schritt zur Informationsweitergabe wurde bereits im August 2020 unternommen: „Schreiben zur Einverständniserklärung, dass auf Privatgeländen Bauarbeiten durchgeführt werden dürfen, gingen bereits vor drei Jahren raus“, sagt Marré. Auf diese hätten seinerzeit auch viele Bürger geantwortet. Erneute Briefe, die kurz vor den Bauarbeiten rausgingen, würden auch deshalb weder von der Stadt, noch vom Unternehmen verschickt, so der Gigabitkoordinator.

Eine kurzfristige Kontaktaufnahme erfolge allerdings auch kurz vor Beginn der Arbeiten noch einmal: „Die Telekom oder die entsprechenden Subunternehmen gehen betroffene Grundstücke zusammen mit den Technischen Betrieben Remscheid (TBR) erneut ab und versuchen zu klingeln. Erreichen sie auf diesem Wege niemanden, werfen Sie eine Karte in den Briefkasten, die über den geplanten Baustart Aufschluss gibt, sagt Christian Marré.

Ausschließen, dass es diesbezüglich Versäumnisse gab, will die Stadt aber nicht: „Letztendlich liegt die Verantwortung zur Durchführung von Terminabsprachen bei der Telekom und ihren Subunternehmen“, betont Marré.

Die Telekom bestätigt die Information zum Kommunikationsweg seitens der Stadt: „Die diesbezüglichen Informationen der Stadt sind zutreffend“, teilt eine Sprecherin des Unternehmens auf RGA-Nachfrage mit. Auch die beauftragten Subunternehmen gingen entsprechend vor.