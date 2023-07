Glas-Container voll: Anwohner sauer über ausbleibende Leerung

Heinrich Kuchner findet erst nach Telefon-Marathon Gehör.

Remscheid. Schräg gegenüber von Heinrich Kuchners Haus in der Unterhölterfelder Straße 47 steht eine Phalanx von Containern am Eingang der ehemaligen Hauptschule Hölterfeld, die heute als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Fünf sind es an der Zahl, Glas macht die Mehrzahl aus. Für den Anwohner ist dies bequem, wenn er selber Flaschen zum Entsorgen eben über die Straße trägt, aber auch ein Riesenärgernis, wenn die Leerung länger ausbleibt. Dann quellen die Behälter über, wird Leergut daneben gestellt. In der letzten Zeit erlebte der Elektromeister eine solche Durststrecke.

Mehr als fünf Wochen, klagt er, sei das Glas nicht abgeholt worden. Der Normalfall in Remscheid sind ein- bis zweiwöchentliche Leerungen. Dass dies am 26. Juni endlich erfolgte, stimmte Heinrich Kuchner nicht versöhnlich. Denn vorausgegangen waren viele Anrufe. „Ich habe mindestens zehn Mal telefoniert, bis ich endlich auf Gehör gestoßen bin“, sagt er genervt.

Zuständig für das Abholen von Glas ist der Düsseldorfer Entsorger Awista, der aber wiederum einen Subunternehmer, die Firma Suden (Dorsten), beauftragt hat. Bis sich Kuchner durchgefragt hatte, bis er beim Richtigen landete, dauerte es. Und ehe der Müll abgeholt wurde, verging noch mehr Zeit. Claudia Küster, bei den TBR für Abfallberatung, aber auch die Papier - und Glascontainer zuständig, kennt den Einzelfall nicht, räumt prinzipiell ein, dass es solange nicht dauern dürfe, wirbt aber um Verständnis. „Auch bei solchen Unternehmen kann es durch Mitarbeitermangel vorkommen, dass Touren entfallen.“

Erster Ansprechpartner für Beschwerden ist die Hotline der Awista unter Tel. 0800- 1223255. Auch die TBR können aber bei Beschwerden kontaktiert werden unter Tel. 162370 oder 162321 sowie per Mail, gegebenenfalls mit Fotos der Verunreinigung unter abfallentsorgung@tbr-info.de

Wenn Glas neben den Containern steht, werden auch schon mal die Standortreiniger der Technischen Betriebe Remscheid losgeschickt, um um an Containern klar Schiff zu machen. „Wir wollen schließlich, dass Remscheid ein sauberes Stadtbild abgibt“, betont Claudia Küster.

Lesen Sie auch Im Wertstoffhof wird alles verwertet oder verbrannt Im Wertstoffhof wird alles verwertet oder verbrannt CDU möchte den Wertstoffhof verlegen CDU möchte den Wertstoffhof verlegen

380 bis 400 Glascontainer stehen in Remscheid. Heinrich Kuchner hat eine eigene Idee, wie man die Glasentsorgung umstrukturieren kann: „Warum stellen wir die Container im öffentlichen Raum auf? Die Supermärkte verkaufen die Flaschen und Gläser, also sollten die Container auf ihren Parkplätzen zum Entsorgen platziert werden. Bei Aldi, Edeka und Co. gibt es vor der Tür schließlich auch die bessere Kontrolle.“ So wäre Kreislaufwirtschaft vorbildlich, findet Kuchner.

Praktikabel ist es nicht. Das würde jedoch dazu führen, dass viele standortnahe Behälter wegfallen, die Parkflächen an den Discountern weniger würden und der Bringverkehr dort mutmaßlich für Verkehrschaos sorgen würde.

Passend zum Thema: Folgen einer Gesetzesänderung - Müllgebühren könnten deutlich steigen