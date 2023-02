Gewerbegebiet Bergisch Born bleibt in der Warteschleife

Es ist bald fünf Jahre her, als Remscheids OB Burkhard Mast-Weisz mit den Bürgermeistern Dietmar Persian (Hückeswagen) und Rainer Bleek (Wermelskirchen) das Projekt besiegelte.

Die Verhandlungen über das Grunderwerb in Bergisch Born dauern an.

Remscheid. Im Mai jährt es sich zum fünften Mal, dass Remscheids Stadtspitze mit ihren Kollegen aus den Nachbarstädten Wermelskirchen und Hückeswagen einen Vertrag für ein Gemeinschaftsprojekt unterschrieb: Am Gleisdreieck in Bergisch Born planen die drei Kommunen seit 2018 offiziell ein gemeinsames Gewerbegebiet. Auf eine Realisierung müssen interessierte Unternehmer aber weiter warten. „Vor den weiteren Verfahrensschritten ist der Grunderwerb vorgeschaltet“, berichtete Baudezernent Peter Heinze im Stadtrat.

Das heißt: Noch immer sind die Verhandlungen mit den privaten Grundstückbesitzern nicht abgeschlossen, wie er auf Nachfrage der CDU-Fraktion anführte. Über den Stand der Dinge und die Anzahl der Eigentümer am Gleisdreieck wollte er aus Datenschutzgründen in der öffentlichen Sitzung nichts mitteilen. „Die notwendige Sicherung erforderlicher privater Flächen in den Entwicklungsgebieten ist vorrangig. Dabei ist ein sensibles und diskretes Vorgehen erforderlich“, ließ er der CDU bereits schriftlich wissen.

Ihr Fraktionschef Markus Kötter hakte mit Blick auf ein Artenschutzgutachten nach, das bereits seit Herbst 2021 vorliegt. Es zeigt keinen größeren Konflikt zwischen der vorhandenen Tierwelt und dem Gewerbegebiet auf. „Hat ein solches Gutachten eigentlich ein Verfallsdatum?“, wollte Kötter wissen. Fünf bis sechs Jahre, so Heinze, sei es gültig. Eine eventuelle Aktualisierung könne bei der weiteren Bauleitplanung erfolgen.

Es muss noch ein weiteres Gutachten her

Dabei muss aber vor der Verwirklichung des Projekts noch ein weiteres Gutachten her: Es gilt, Experten mit archäologischen Untersuchungen zu betrauen, ob sich im besagten Gebiet jahrhundertealte Bodendenkmäler befinden, die etwa Spuren historischer Siedlungen aufzeigen. Der Aufwand sei beträchtlich, ließ Heinze durchblicken. Dazu müsste ein sechsstelliger Betrag aufgebracht werden. „Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dies erst nach dem Grunderwerb in Auftrag zu geben“, fügte der Baudezernent hinzu. Bis der Ankauf vorgenommen ist, bleibt somit die Erschließung des Gleisdreiecks in der Warteschleife.

Wesentlich schneller könnte die Gewerbeansiedlung auf einem deutlich kleineren Grundstück an der Lenneper Straße erfolgen. Noch vor der Sommerpause kündigte Peter Heinze „weitere Verfahrensschritte“ an. Das dortige Areal befindet sich im Besitz der Stadt, wo sie Eigentümerin mehrerer Wohnhäuser ist. Als Problem bei diesem Vorhaben könnte sich jedoch Protest aus der Nachbarschaft erweisen.

Grundstücksbesitzer stellten rechtliche Schritte in Aussicht. So liegt der Fokus einstweilen weiterhin auf der Vermittlung privater Gewerbeflächen, Brachflächen sowie Bestandsimmobilien, deren Zahl aber endlich ist. Zwischen 1999 und 2022 seien rund 70 Hektar für Gewerbe, Handel und Industrie reaktiviert worden. Das entspricht einer Fläche von 53 Fußballfeldern.