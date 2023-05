Gewalt im Netz: Hier erhalten Frauen Hilfe

Tatort Internet: Christine Warning (l.) berät in Burscheid, Stefanie Maurer an der Theodorstraße in Remscheid.

Auch digitale Taten sind strafbar.

Remscheid. Sie hat sich von ihm getrennt. Nun droht er, gemeinsame intime Fotos im Netz hochzuladen, wenn sie nicht zurückkommt. Kein Einzelfall. Denn Sextortion, die Erpressung mit der Veröffentlichung intimer Medien, ist genauso auf dem Vormarsch wie Cyberstalking, Spionage-Apps, Identitätsdiebstahl oder Hatespeech.

Digitale Kommunikation gehört zum Alltag dazu – und genauso kann es in der digitalen Welt zu sexualisierter Gewalt kommen. „Digitale Gewalt ist reale Gewalt. Und digitale Gewalt ist strafbar“, betont Christine Warning von der Frauenberatung Frauen-Zimmer, der Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt im Rheinisch-Bergischen Kreis mit Sitz in Burscheid. Ihre Kollegin Stefanie Maurer von der Indigo Frauenberatungsstelle Remscheid fügt hinzu: „Das Internet vergisst nie, vor allem keine pornografischen Inhalte.“

Gemeinsam haben sie nun die Broschüre „Sicher im Netz“ herausgegeben, die auf Hilfe gegen digitale Gewalt aufmerksam macht. Beide Stellen beraten Mädchen (ab 14 Jahren in Burscheid, ab 16 Jahren in Remscheid) und Frauen bei diesen Themen – auch anonym. Und unterstützen sie dabei, wenn sie eine Tat zur Anzeige bringen wollen.

In Trennungssituationen werde es oft kritisch, sagt Maurer. Aber auch in toxischen Beziehungen. „Digitale Gewalt ist eine Methode des Täters, um Macht und Kontrolle auszuüben“, erklärt Warning. Und auch Schulen sind mittendrin. „Gerade in Whatsapp-Gruppen ist Gewalt stark verbreitet, weil sie sofort eine große Verbreitung findet“, sagt Warning. „Mädchen haben dabei oft eine Hemmschwelle, sich jemandem anzuvertrauen. Es ist ihnen peinlich, über intime Fotos oder Videos zu sprechen. Vor allem mit ihren Eltern.“ Daher wird die Broschüre auch an Schulen verteilt. Natürlich betreffe das Thema auch Jungs. Sie erhalten Hilfe bei der Psychologischen Beratungsstelle oder Pro Familia.

