Gesundheitskiosk kaum finanzierbar

So sieht ein Gesundheitskiosk in Hamburg aus.

Remscheid hat 10.000 Euro „zur weiteren Planung“ in den Haushalt eingestellt.

Remscheid. Solingen möchte bald einen sogenannten Gesundheitskiosk eröffnen, und auch in Remscheid hat die Ampel 10.000 Euro „zur weiteren Planung“ für ein solch niederschwelliges Gesundheitsangebot in den Haushalt eingestellt. Eine Vorlage der Verwaltung zeigt aber nun, dass eine Finanzierung des laufenden Betriebs schwierig werden könnte.

In der Vorlage rechnet sie mit rund 118.000 Euro Personal- und fast 8000 Euro Mietkosten jährlich, wovon die Stadt 20 Prozent, also mehr als 25.000 Euro, tragen müsste. „Eine Deckung der vorgenannten Kosten aus dem Budget des Fachdienstes Gesundheitswesen ist nicht möglich“, heißt es. Bundesweit sollen nach Wunsch der Bundesregierung mehr als 1000 Gesundheitskioske entstehen, die einfache Medizindienstleistungen und andere Gesundheitsangebote anbieten sollen. Aus der Finanzierung will sich der Bund aber raushalten, das sollen die Krankenversicherungen und Kommunen übernehmen. -wey-