Frau Grüdl-Jakobs, wie erreichen wir Gleichbehandlung der Geschlechter?

Nicole Grüdl-Jakobs, neue Vorsitzende des Soroptimist Clubs Remscheid, zur Arbeit der Organisation.

Das Gespräch führte

Melissa Wienzek

Frau Grüdl-Jakobs, was ist Soroptimist International (SI) Remscheid genau?

Nicole Grüdl-Jakobs: Soroptimist Remscheid ist eine 1967 gegründete Organisation berufstätiger Frauen, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensbedingungen und die Stellung von Mädchen und Frauen in der Gesellschaft zu verbessern. Das heißt, wir setzen uns konkret für die Förderung von Kindern und Frauen ein, damit diese ein selbstbestimmtes und gesellschaftlich gleichberechtigtes Leben führen können.

Welche Ziele verfolgen Sie?

Grüdl-Jakobs: Vielleicht kann ich diese Frage erst einmal mit unseren Zielen beantworten. Diese sind zum Beispiel, einen ungehinderten Zugang von Frauen und Mädchen in Bildung und Ausbildung zu schaffen, zu helfen, die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen sicherzustellen, jedwede Gewalt an Mädchen und Frauen zu verhindern und sie aktiv bei der Lösung von Konflikten einzubinden.

Wie machen Sie das?

Grüdl-Jakobs: Wir hatten am Weltfrauentag beispielsweise unsere Aktion „Walking in different shoes“. Dabei handelte es sich um einen Spaziergang durch Lennep, bei dem wir mit unterschiedlichen Schuhen zum einen deutlich machen wollten, welche Vielfalt es unter Frauen und Mädchen gibt, und dass diese Vielfalt noch viel zu wenig Berücksichtigung findet. Für mich persönlich hat es gezeigt, dass immer noch eine Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen, sozusagen zwischen dem linken und rechten Schuh, besteht. Zudem führen wir regelmäßig unsere Kinomatinee im Corso-Kino Radevormwald durch, bei der wir Spenden akquirieren. So auch wieder im August, wir suchen gerade den Film aus. Wir wollen uns auch am „Orange day“ (ein Aktionstag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, Anm. d. Red.) im Herbst beteiligten – mit einer Aktion für Mädchen und Frauen.

Was für eine Aktion?

Grüdl-Jakobs: Wir möchten Selbstverteidigungskurse anbieten. Also etwas ganz Pragmatisches. Wer Lust und Interesse hat, kann kostenfrei teilnehmen.

Welche Projekte unterstützt SI Remscheid vor Ort?

Grüdl-Jakobs: Zum Beispiel die Praxis ohne Grenzen. Hier behandeln Ärzte Menschen in Not, die keine Krankenversicherung haben. Zudem unterstützen wir die sogenannte One World Class an der EMMA, an der Integration durch Bildung im Mittelpunkt steht. Seit vielen Jahren wird bei der Musik- und Kunstschule das Projekt „Klassenmusik“ unterstützt, das denjenigen Kindern musikalische Früherziehung ermöglicht, deren Eltern es sich sonst finanziell nicht leisten könnten. Unsere neuen Spendenempfänger werden aus der Ukraine Geflüchtete und das Christliche Hospiz Bergisch Land sein. Beides ist uns ein wichtiges Anliegen.

Wie viele Mitglieder hat Soroptimist Remscheid?

Grüdl-Jakobs: Wir haben zurzeit 35 aktive Clubschwestern. Wir sind tatsächlich der einzige Serviceclub, dem nur Frauen angehören. Soroptimist International ist die weltweit größte Serviceorganisation berufstätiger Frauen mit 2900 Clubs in 121 Ländern und rund 72 000 Mitgliedern. In Deutschland gibt es 223 Clubs.

Kann man bei Ihnen mitmachen?

Grüdl-Jakobs: Ja. Wir sind immer auf der Suche nach Clubschwestern ab 18 Jahren, die gerne unsere Ziele unterstützen möchten. Der Beitritt zum Club ist aber nur durch Einladung möglich. Wir sind umfassend aufgestellt, was berufliche Professionen und Qualifikationen angeht, so dass es möglich ist, ein gutes Netzwerk aufzubauen – städtisch wie regional und international. Wir treffen uns einmal im Monat. Auf unserer Internetseite ist für Interessierte ein Kontaktformular hinterlegt.

Zur Person

Die Remscheiderin Nicole Grüdl-Jakobs (50) ist die neue Präsidentin des Soroptimist International (SI) Clubs Remscheid. Sie folgt auf Melanie Vaillant. Zudem ist sie Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums der Stadt. Weitere Infos: www.soroptimist-remscheid.de