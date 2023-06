„Kino am Hang“ zeigt drei Spielfilme

Im Garten der Gelben Villa wird nach den Ferien die Leinwand aufgebaut – Zweimal ist Tom Hanks darauf zu sehen.

Remscheid. Das Open-Air-Kino geht in sein 28. Jahr. Drei aktuelle Filme zeigt die Kraftstation im August an der Gelben Villa in der Eberhardstraße. „Ein Mann namens Otto“ (11. August), „Die Schule der magischen Tiere 2“ (18. August) und „Elvis“ (25. August) locken unmittelbar nach den Sommerferien in den Garten des Kulturzentrums.

Im Sommerprogramm der Stadt hat das „Kino am Hang“ seinen festen Platz. Viele Stammbesucher zieht es freitagabends bei anbrechender Dunkelheit auf die frisch gemähte Wiese. Popcorn, Nachos, Eis, Süßigkeiten und Getränke werden für kleines Geld verkauft, die Bingokugeln rollen. Bei dem Glücksspiel gibt es, nicht nur Preise wie Gastro-Gutscheine zu gewinnen. „Als ideeller Hauptgewinn winkt ein Logenplatz auf unserem türkisblauen Sofa, das hinten am Hang aufgebaut wird“, kündigt Thomas Huschban, Leiter des Kinder- und Jugendbereichs in der Kraftstation an.

300 Besucher dürfen maximal aufs Gelände. Gesessen wird auf Stühlen und Bänken aus dem Haus, Decken können mitgebracht, Kissen ausgeliehen werden. „Der pfiffige Gast packt auch selber was ein“, weiß Stefan Flüs, Sozialarbeiter in der Kraftstation. So werden Liegestühle und Isomatten mitgebracht, um es sich vor der Riesenleinwand, die an der Rückfassade angebracht wird, kommod zu machen.

Sofern es nicht gewittert oder tagelang regnet, findet das Kino bei jedem Wetter statt

Das bergische Wetter gleicht auch im Sommer einer Lotterie. „Schlechtes Wetter ist aber kein Grund, zu Hause zu bleiben“, lässt Flüs keinen Zweifel, dass es nur zwei Gründe gibt, die Abende abzusagen. Zum einen, wenn die Wiese nach tagelangem Regen aufgeweicht und zur Rutschbahn geworden ist, zum anderen, wenn eine Unwetterwarnung ausgesprochen ist. Ansonsten aber zieht man sich einen Regenponcho über oder spannt den Regenschirm auf, falls es von oben ungemütlich wird.

Dass das Programm erstmals von vier auf drei Titel abgespeckt wurde, hat Gründe. „Auch wir zollen dem Fachkräftemangel Tribut“, bedauert Sozialarbeiterin Diana Mucha. So ist die Kulturstelle in der Kraftstation nach dem Weggang von Christin Pomp vor einem Dreivierteljahr unbesetzt. Obwohl unbefristet, von den Aufgaben nicht unattraktiv, mehrfach ausgeschrieben und kreativ beworben, gab es sehr wenige und schon gar keine geeignete Bewerbungen. Auch in der Schulsozialarbeit sind 1,5 Stellen vakant.

Lange wurde im Team eine Absage des beliebten Freiluftkinos erwogen. Nach Ostern fiel die Entscheidung, abgespeckt loszulegen. „Drei Filmabende können wir schaffen“, meint Diana Mucha. Mit Mark Rieder vom Kooperationspartner Talflimmern in Wuppertal, dem Open-Air-Kino an der Alten Feuerwache, wurden Streifen gefunden, die die Verleiher an ein „semi-professionelles Kino“ wie die Gelbe Villa rausrücken.

Musikfilme laufen immer gut – deshalb wurde dieses Jahr „Elvis“ ausgewählt

Bei der Filmauswahl wurde wie gewohnt breit gestreut. Weil der erste Teil von „Die Schule der magischen Tiere“ blendend lief, war es keine Frage, jetzt Teil 2 (Laufzeit: 103 Minuten) jungen Remscheidern zu präsentieren. Auch „Elvis“ (159 Minuten) folgt einer Erkenntnis. „Denn Musikfilme gehen sehr gut bei uns“, weiß Huschban. Bestes Beispiel: Die Queen-Hommage „Bohemian Rhapsody“, die mit 300 Besucher ausverkauft war.

Zweimal ist Tom Hanks zu sehen. Einmal als Elvis Presleys Manager „Colonel“ Tom Parker, zum anderen in „Ein Mann namens Otto“ (126 Minuten) als mürrischer alter Witwer und Misanthrop, dessen Leben durch eine temperamentvolle Nachbarsfamilie auf den Kopf gestellt wird – ein Remake des schwedischen Filmes „Ein Mann namens Ove“.

Die Tickets für einen Kinobesuch kosten im Vorverkauf 6,90 Euro (ermäßigt 4,90 Euro) inklusive Gebühr, an der Abendkasse 8 Euro (6 Euro).

Filmabende

Einlass zum Kino an der Gelben Villa, Eberhardstraße 29, ist 11. / 18. / 25. August um 19 Uhr. Die Filme beginnen bei Einbruch der Dunkelheit. Tickets gibt es unter anderem online unter: termine.rga.de