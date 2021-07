Remscheid gehen die Medikamente aus

Versorgung

Vito Montuori (Foto) hat mit seinem Kollegen Dr. Christian Sawade einen Hilferuf an die Stadt Remscheid gesandt: Wichtige Medikamente sind nicht zu bekommen. Die beiden Ärzte sorgen sich um das Leben und die Gesundheit ihrer Patienten.

Ärzte und Apotheker schlagen Alarm: Patienten müssen lange warten oder gehen leer aus.

Von Axel Richter

Seit beinahe 40 Jahren vertraut der alte Herr jenseits der 80 auf diesen einen Blutdrucksenker. Umso schlimmer traf den Senior die Hiobsbotschaft seiner Apothekerin: Das Medikament, das er gut verträgt, ist nicht mehr verfügbar. „Es ist der Horror für alle Beteiligten“, sagt Andrea Ludwig, Inhaberin der Pinguin-Apotheke auf der unteren Alleestraße. Doch Candesartan, Ebrantil und andere Arzneimittel für Patienten mit zum Teil lebensbedrohlichen Erkrankungen sind nahezu vollständig vom Markt verschwunden.

Standpunkt von Axel Richter

Deutschlandweit kommt es derzeit zu Engpässen bei der Versorgung mit Medikamenten. Für Ärzte und Apotheker wird es immer schwieriger, ihre Patienten selbst mit den gängigsten Tabletten zu versorgen. Die Liste reicht von Schmerzmitteln wie Ibuprofen (in höherer Dosierung) bis zu Blutdruck- und Cholesterinsenkern sowie Impfstoffen gegen Diphtherie, Tetanus, Krätze und Gürtelrose.

„Wir führen eine Liste von 80 Medikamenten, die nicht zu bekommen sind.“

Andrea Ludwig, Pinguin-Apotheke

Der tägliche Mangel lässt den Arzt Vito Montuori, der mit seinem Kollegen Dr. Christian Sawade im Südbezirk eine Gemeinschaftspraxis betreibt, im RGA-Gespräch beinahe sarkastisch werden. „Lazarettmedizin“, nennt er, was sie täglich betreiben. „Wir erleben einen katastrophalen Engpass, der für den einzelnen Patienten lebensbedrohliche Folgen haben kann“, sagt der Allgemeinmediziner.

Gemeinsam sandten die beiden Ärzte deshalb einen Hilferuf an die Stadt Remscheid. Die Politik stehe in der Verantwortung – wenn auch vielleicht nicht die kleine Politik in Remscheid, sondern die große Politik auf nationaler Ebene.

Die CDU hebt das Thema dennoch auf die lokale Agenda. Im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Wohnen am 7. Januar will sie erfahren, welche Ausmaße das Problem angenommen hat. „Auf Grundlage dieser Informationen sollten wir dann im Sinne der Versorgungssicherheit unserer Bevölkerung gemeinsam schauen, wie wir die Thematik auch überörtlich ansprechen können“, schreibt CDU-Ratsfraktionschef Jens Nettekoven.

Dr. Frank Neveling, Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt, will die Hilfe gern annehmen. Einfluss darauf, was von den Pharmaunternehmen hergestellt und wohin es geliefert wird, hat er nicht. Dass es ausgerechnet an Medikamenten mangelt, die von vielen Patienten eingenommen werden (müssen), erfüllt ihn mit wachsender Sorge. Zwar könne in vielen Fällen auf das ähnliche Präparat eines anderen Herstellers ausgewichen werden. „Wenn es sie denn gibt“, sagt Neveling.

Kaum ein Pharmaunternehmen produziert noch im Inland

Schließlich bestehen Lieferengpässe auch für Nachahmerpräparate. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte listet aktuell 529 Medikamente auf, die nicht binnen zwei Wochen lieferbar sind. Einige Patienten müssen monatelang darauf warten.

Als einen wesentlichen Grund für die Misere nennt die Apothekerkammer Nordrhein die Rabattverträge der Krankenkassen. Sie würden die Hersteller dazu zwingen, die Wirkstoffe billigst im Ausland zu produzieren – etwa Antibiotika in China und Indien. Dort konzentriert sich die Produktion auf wenige Betriebe. Steht die Produktion zeitweilig still oder kommt es wegen Verunreinigungen zu Rückrufen, hakt es in der Lieferkette. Mit verheerenden Folgen.

GRIPPEIMPFSTOFF EMPFEHLUNG Die Grippewelle setzt in Deutschland meist erst nach der Jahreswende ein. Der richtige Zeitpunkt für die Impfung ist jetzt, sagen die Mediziner. VERFÜGBARKEIT Anders als viele andere Medikamente ist der Vierfach-Impfstoff gegen Grippe aktuell verfügbar. Es wurde mehr produziert als im Vorjahr. 2018 waren viele Patienten leer ausgegangen.

„Wir führen gegenwärtig eine Liste von 80 Medikamenten, die nicht zu bekommen sind“, sagt Andrea Ludwig von der Pinguin-Apotheke am Remscheider Markt. Auch dem über 80-Jährigen, dem die Tränen kamen, weil sein Blutdruck-Senker nicht mehr zu haben war, konnte sie nicht helfen. „Wir haben zwei Stunden danach telefoniert“, erzählt die Apothekerin. Vergebens. Am Ende hatte der alte Herr noch Glück: Sein Hausarzt fand ein anderes Präparat und konnte den Senior darauf einstellen. » Standpunkt