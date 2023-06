Schulten macht Ernst und wird immer grüner

Gebäudereinigung will ökologischen Fußabdruck gen null verringern. Dabei setzen sie auf Eco-Reinigungsmittel und eine Flotte E-Autos.

Es fällt auf den ersten Blick schwer, zu glauben, dass Oliver Knedlich sich mit seinen 1,94 Meter problemlos in seinen Smart zwängt. Doch für den Unternehmer ist die kleine Kiste komfortabel genug und seit drei Jahren zu seinem Fortbewegungsmittel Nr. 1 geworden. Der Smart EQ fortwo – Reichweite 120 Kilometer, Ladezeit 45 bis 50 Minuten – ist ein E-Auto. Für den Chef der Gebäudereinigung Schulten bedeutet der silberne Mini Spaß und Einstieg in ein neues Firmenzeitalter zugleich.

Mit dem 140 Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark hat der Transformationsprozess des alteingesessenen Betriebes zur Klimaneutralität begonnen. Schulten macht Ernst. Ohne sich dem Vorwurf des Greenwashings auszusetzen. Bis 2035 will die Gebäudereinigung ihren ökologischen Fußabdruck gen null verringern.

Einige E-Fahrzeuge hat Schulten schon – geplant sind 130 in fünf Jahren

Der 54-jährige Betriebswirt ist kein klassischer Öko, aber jemand, der weiß, dass ein Unternehmen mit 2700 Mitarbeitern eine hohe Verantwortung für die Umwelt trägt. Und, dass der Gesetzgeber CO 2 -Bilanzen zur Pflicht machen wird. „Wenn sie kommen, werden wir unsere Hausaufgaben erledigt haben und CO 2 -Steuern sparen.“ In der Nordstraße 38 nimmt die klimafreundlichere Zukunft Konturen an, sichtbar bereits auf dem Parkplatz. Von den 140 Fahrzeugen rollen 20 mit Batteriebetrieb, versorgt von 12 Ladestationen mit Öko-Strom. „In fünf Jahren werden es 130 sein“, verspricht Knedlich.

Nebenan wird das im Firmenbesitz befindliche alte Wohngebäude Nr. 36 abgerissen. „Erst hatten wir an einen Neubau gedacht, mit dem Hauptgebäude über einen Gang verbunden, dann kam Corona und die Baukosten explodierten. Schließlich haben wir uns entschieden, auf der freiwerdenden Fläche 24 weitere Parkplätze mit 14 E-Stationen zu errichten“, kündigt Knedlich an. Der zusätzliche Parkraum soll nachts Anwohnern zum Laden ihrer Autos offen stehen. Die Genehmigung liegt vor. Ende des Jahres soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.

Größte Stellschraubeist der Benzinverbrauch

Der konsequente Schwenk auf E-Mobilität fällt unter die sogenannten Scope-1-Emissionen. „Der Benzinverbrauch macht ein Drittel in der Klimabilanz aus. Für uns ist er die größte Stellschraube“, hält Oliver Knedlich fest. Mit professioneller Hilfe der Hamburger Beratung Funkelfeuer nähert sich Schulten langsam dem Ziel.

Viele Mitarbeiter wurden bei Workshops in den Prozess eingebunden. Mit Funkelfeuer wurde eine CO 2 -Bilanz für die Gebäudereinigung erstellt, alles eingerechnet. „Da ist wirklich jede Plastikflasche enthalten. Wir liegen am Ende bei 1800 Tonnen CO 2 pro Jahr“, rechnet der Firmenchef vor.

Diesen Wert deutlich zu drücken, soll auch über Scope 2, indirekte Treibhausgas-Emissionen, die aus Erzeugung der beschafften Energie resultieren, gelingen. Photovoltaik für das Verwaltungsgebäude ist beantragt und bewilligt, ebenso der Einbau einer Wärmepumpen-Heizung. Momentan gibt es die üblichen Lieferschwierigkeiten. Knedlich muss sich gedulden.

Auch bei den Reinigungsmittlen setzt das Unternehmen auf Eco-Produkte

Scope 3 hat mehrere Komponenten. Dazu gehören die Arbeitsmittel. „Wir setzen auf Eco-Produkte, weniger Tenside, nutzen Konzentrate, verwenden Behälter mehrfach.“ Beim RGA-Interview in seinem Büro nimmt der Unternehmer einen braunen Mülleimer unter seinem Schreibtisch in die Hand und zeigt in das leere Innere. „Wie viele Menschen haben da noch Müllsäcke drin?“, fragt er rhetorisch. Auch die werden bei Schulten reduziert.

Eine schwierige Größe in dem Umwelt-Rechenexempel sind die Pendler unter den Mitarbeitern, die zu den Objekten gelangen müssen. Sie machen ebenfalls ein knappes Drittel der Bilanz aus. „Wir hoffen, dass sich das mit der Zeit reguliert. Über E-Bikes, Busse mit umweltfreundlichem Antrieb oder Reinigungskräfte, die Autos fahren mit Elektrobetrieb oder mit Wasserstoff.“

Knedlich macht sich keine Illusionen. „Am Ende wird ein Rest an CO 2 bleiben.“ Er will in jedem Fall über den „Gold Standard“ kompensieren. Bei Umwelt- und Nichtregierungsorganisationen gilt dieser als aussagekräftig und wirkungsvoll. Für Schulten heißt dies: Investition in zertifizierte Klimaschutzprojekte in der Welt. „Wahrscheinlich wird es Photovoltaik in Indien oder Pakistan sein“, deutet Knedlich an. Pro Tonne CO 2 in seinem Betrieb kalkuliert der Chef mit 15 bis 25 Euro jährlich.

Das Portfolio umfasst längst nicht mehr nur Glas- und Innenreinigung

20.000 Reinigungsbetriebe verteilen sich über Deutschland. „Wir müssen grüner werden. Und ich will in meiner Branche Vorreiter sein“, legt der gebürtige Wuppertaler, der seit 2012 mit Ehefrau und drei Söhnen in Lennep lebt, die Messlatte hoch. Und er bleibt am Ball. Auf dem Hof wird es eine Solarstation für E-Bikes geben. Auf der Webseite sucht Schulten einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, bevorzugt einen Akademiker, der sich unter anderem mit den Auswirkungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, dem Erstellen der CO 2 -Bilanz auseinandersetzt oder interne Workshops anbietet.

Schulten macht viel, will sich in dem umkämpften Markt absetzen. 1908 gegründet, kam das Remscheider Familienunternehmen – wie alle Mitbewerber – vom Glas in den 50er/60er-Jahren zur Innenpflege, der Unterhaltsreinigung. Längst ist das Portfolio größer geworden. Legionellenbeseitigung gehört bei Schulten dazu und die „verlängerte Werkbank“. Hinter Letzterer verbergen sich Dienstleistungen für Kunden wie dem Verpacken von Wurstwaren und Werkzeugen, Abkratzen von Aufklebern von Spulen. „Die Reinigung bleibt aber mit 90 Prozent des Umsatzes unser Brot- und Buttergeschäft.“

Dazu gesellt sich „Grün, Weiß, Grau“. Grün für Grünschnitttätigkeiten, Weiß für Winterdienst im kleinen, meist privaten Rahmen, Grau für Parkplatz- und Hofreinigungen. Zum Säubern sind auch Roboter unterwegs. „Ohne dass sie auf absehbare Zeit den Menschen ersetzen werden“, meint Knedlich. Ein halbes Dutzend sind im Einsatz. Weil der Roboter keine Türen öffnen oder Fahrstuhl fahren kann, wurde der technische Helfer Coboter getauft.

Slogan auf den Autos: „Wir lassen unsere Heimat glänzen“

Unter den 2700 Mitarbeitern sind 1300 Mini-Jobber, zwischen 300 bis 300 Vollzeitkräften, der Rest arbeitet Teilzeit. „Wir zahlen pünktlich und tarifkonform“, betont Oliver Knedlich. Die Stunde liegt bei 13 Euro, in Großstädten teilweise noch ein Euro darüber. Schulten ist NRW-weit unterwegs mit Büros in Hilden, Wuppertal, Dortmund.

Die neueren Autos, mit denen die Mitarbeiter fahren, werden den Slogan der Firma aufgedruckt bekommen: „Wir lassen unsere Heimat glänzen“. Im doppelten Sinne: nachhaltig und gründlich in der Reinigung. Knedlich hat die Botschaft bereits auf seinem Smart. Täglich trägt er sie von seinem Wohnort in Lennep nach Alt-Remscheid.

www.schulten.de

Persönlich

Oliver Knedlich, 54 Jahre, stammt aus Wuppertal. Der studierte BWLer lebt seit 2012 mit seiner Familie, Ehefrau und drei Jungs in Lennep. Nach dem Studium arbeitete er zunächst zwei Jahre bei der Milchhof-Eiskrem GmbH (Eismann), um 1997 zu Paul Schulten zu wechseln. Ende 2002 wurde Oliver Knedlich zum Gesellschafter der Gebäudereinigung. Peter Schulten (83) ist Geschäftsführer, das operative Geschäft leitet Knedlich. Als er begann, beschäftigte das 1908 gegründete Familienunternehmen 1300 Mitarbeiter, mittlerweile sind es doppelt so viele. Mit Sesco Gebäudedienste (Sitz: Wuppertal), von Knedlich initiiert, entstand in der Branche ein Novum, ein Zusammenschluss von Gebäudereinigern quer durch die Republik, der es erlaubt, bundesweit Ausschreibungen zu bedienen. Schulten hält ein Siebtel der Sesco-Anteile. Seine Firma setzt nicht nur auf Klimaneutralität, sondern betont seine soziale Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern. Alle drei Jahre richtet die Firma eine Studienfahrt zur Gedenkstätte Auschwitz aus. 2009 bekam Schulten den Ausbildungspreis seiner Branche verliehen.