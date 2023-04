Vom GBG in den Senegal: Zwei Schülerinnen haben Badekugel-Spende im Gepäck

GBG-Gymnasiastinnen fliegen nach Westafrika: Alara und Luisa übergeben Spende aus der „Badekugel-Aktion“.

Remscheid. Auf das Osterfest werden Alara Harman und Luisa Heinen verzichten. Ferien und Feiertage entfallen, stattdessen haben die 14-jährigen GBG-Gymnasiastinnen Unvergessliches vor. Die Neuntklässlerinnen sind am Samstag für 14 Tage nach Westafrika geflogen.

Mit Royal Air Maroc ging es von Amsterdam über Casablanca nach Dakar, in die Hauptstadt des Senegals. Die jungen Remscheiderinnen sind mit einer Solinger Reisegruppe unterwegs, dem Förderverein Freundschaft Thiès und der Freiwilligen Feuerwehr. Überbringen werden sie eine Spende von 400 Euro. Ihre Mission ist ein erster Einblick in die Entwicklungshilfe.

Thiès, 70 Kilometer östlich der Küstenstadt Dakar gelegen am Rande der Sahelzone, ist seit 2016 die Partnerstadt von Solingen. Engere Kontakte pflegt die Klingenstadt mit der drittgrößten Stadt des Senegals seit 1985. Von den Beziehungen profitieren nun Alara und Luisa. Zu verdanken haben sie den Afrika-Trip ihrem Lehrer Kai Dietrich. Der Pädagoge für Biologie und Chemie lebt in Solingen und ist zahlendes Mitglied bei den Thiès-Unterstützern.

Als er 2013 ans GBG kam, führte Dietrich im Differenzierungsbereich Bio-Chemie die „Badekugel-Aktion“ ein. Jedes Jahr im Advent wird die Hautpflege in verschiedenen (Farb-)Variationen hergestellt und zusammen mit Badesalz für den guten Zweck verkauft. „Beim letzten Mal haben wir den Rekord gebrochen“, sagt Alara. 1000 Euro Reingewinn blieben übrig. Und die wurden, nachdem ein wenig in die Kurskasse floss, aufgeteilt: 200 Euro werden an die Welthungerhilfe überwiesen und 400 Euro gehen nach Thiès.

GBG: Schüler haben sich verständigt, wer fliegen darf

Vorstandsmitglied Siecke Ludwig und ihr Mann Volker brachten den 17 Schülern im Kurs näher, was die Solinger Förderer seit vielen Jahren im Senegal leisten. Entstanden sind dort nicht nur das „Maison Solingen“, das Solingen-Haus, eine Schulungs- und Wohnstätte, sondern auch Projekte im nachhaltigen Klimaschutz und medizinische Hilfen.

Bei ihrer Präsentation am GBG stellten die Ludwigs zwei Plätze für die nächste Reise in Aussicht. „Ich hatte nicht damit gerechnet, aber ein Drittel der Schüler meldete sich, als gefragt wurde, wer mitfliegen wolle“, meint Kai Dietrich. Was ihm imponierte: „Der Kurs hat sich danach untereinander verständigt, wer mitdarf.“ Die Teilnahme läuft losgelöst vom GBG, 700 Euro müssen die Eltern der Teenager tragen, der Rest wird bezahlt.

„Denkt daran, das ist kein Urlaub, sondern Entwicklungshilfe.“

Insgesamt 14 Personen fliegen, 10 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren und vier Betreuer vom Förderverein und der Freiwilligen Feuerwehr Solingen. Für Luisa Heinen ist allein der 13-stündige Flug ein Abenteuer. Sie geht erstmals in die Luft, freut sich aber auch eine fremde Kultur kennenzulernen und - genau wie Alara - vor Ort helfen zu können.

„Denkt daran, das ist kein Urlaub, sondern Entwicklungshilfe“, gibt ihnen Kai Dietrich auf den Weg. Die Remscheiderinnen werden die 400 Euro übergeben und dürfen mit entscheiden, wo sie eingesetzt werden sollen. Auch anpacken wollen sie, zum Beispiel beim Pflanzen von Mangobäumen.

Auf die bergischen Spendenüberbringer warten bei Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius auch Ausflüge. Sie werden den Lac Rose besuchen, einen Salzsee, auf dem man sich, wie im Toten Meer problemlos treiben lassen kann, sie werden Dakar sehen und die Touristenattraktion Ile de Gorée, die ehemalige Sklaveninsel vor der Küste.

Am Nationalfeiertag im Senegal

Ostern werden sie in dem muslimisch geprägten Staat nicht feiern, wohl aber sind Alara Harman und Luisa Heinen an dessen Nationalfeiertag in dem westafrikanischen Land. Am 4. April 1960 wurde der Senegal von den Franzosen unabhängig. Was sie dort neben Paraden erwartet, darauf sind Alara und Luisa gespannt.

Und auf ihre Erzählungen nach ihrer Rückkehr ist Lehrer Kai Dietrich gespannt: „Ihr beide leistet Pionierarbeit. Was ihr an Eindrücken mitbringt, kann die Basis für eine langfristige Unterstützung des GBG bei dem Hilfsprojekt in Thiès werden“, sagt er.