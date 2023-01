Gastronomen übernehmen beliebtes Festival

Die Lokalrunde ist tot, es lebe die Remscheider Musikrunde.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Nach dem Ausstieg des Hauptsponsors, der gleichzeitig Inhabers der Namenrechte ist, soll das beliebte Kneipenfestival unter neuem Namen fortgesetzt werden. Das ist das Ergebnis eines ersten Treffens von Remscheider Gastronomen am Donnerstag.

Noch seien zwar nicht alle Details geklärt, berichtet Niklas Bergmann, Geschäftsführer der Saxo Bar, im Gespräch mit dem RGA. Darüber, dass man die Veranstaltung, bei der am gleichen Abend in Kneipen verteilt über die ganze Stadt Livemusik geboten wird, grundsätzlich erhalten wolle, sei man sich aber einig. Auch ein Termin sei schon so gut wie sicher, so Bergmann: „Der 23. September steht zu 99 Prozent fest.“

Zugesagt hätten ihre Teilnahme bisher fünf Kneipen. Neben Bergmanns Saxo die ErlebBar in der Hindenburgstraße, das Miro und der Green Goose Pub, der derzeit noch Grüne Gans heißt, sowie das Rack n Roll. Ziel sei es nun, möglichst viele der anderen bisherigen Teilnehmer ebenfalls dafür zu gewinnen, sagt der Saxo-Chef. 14 Gaststätten waren beim letzten Mal mit am Start, in den vorherigen Jahren in der Spitze sogar mehr als 20.

„Ich bin mir sicher, dass die anderen wieder mit dabei sind“, meint Bergmann. „Für die ändert sich ja nicht viel.“ Die Organisation des Abends in der jeweiligen Kneipe, insbesondere das Buchen der Band, habe schon immer in der Hand der Gastronomen gelegen. Den Part von Buderus, alle Informationen zu sammeln und zu einem Programmheft zusammenzustellen, wollen Bergmann und seine Mitstreiter nun mit Hilfe einer Agentur selber übernehmen. Dazu befinde man sich bereits in Gesprächen mit der Firma SGP. Thorsten Dehnke, Inhaber des Miro, erstelle zudem derzeit eine Internetseite für die Remscheider Musikrunde.

Lesen Sie auch Buderus gab die letzte Lokalrunde Buderus gab die letzte Lokalrunde

Die Idee, aus Kostengründen, auf das gedruckte Heft zu verzichten, habe man schnell wieder verworfen, sagt Niklas Bergmann. Nun suche man Sponsoren, die die Druckkosten übernehmen. „Da sprechen wir zuerst die Werbepartner an, die bisher schon dabei waren.“ Auch ein Haupt- oder Namenssponsor sei denkbar, dann aber so, dass der wechseln oder aussteigen kann, ohne dass das Konzept komplett neu überdacht werden muss. „Wir wollen was für die Zukunft schaffen.“

Am Montag hatte die örtliche Niederlassung des Wetzlarer Heizungsbauers Buderus bekannt gegeben, dass man die 2005 ins Leben gerufene Lokalrunde nicht fortsetzen wird. Man fürchte, dass sich das Konzept totlaufe, sagte Niederlassungsleiter Thomas Eisleben, der zudem auf die hohen Kosten verwies.

Bei den betroffenen Gastronomen war die Nachricht auf wenig Verständnis gestoßen, sie fürchten einen Verlust für das Remscheider Nachtleben. Statt auf das von Buderus angekündigte mögliche neue Konzept zu warten, wurden sie nun selber aktiv. Weitere Teilnehmer, Sponsoren und andere Unterstützer seien gerne gesehen, betont Niklas Bergmann.

Wer mitmachen will, kann sich bei Maximilian Süß vom Rack n Roll unter Tel. (0 21 91) 2 09 35 11 melden.