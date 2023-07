Burg: Gastronomen schöpfen neue Hoffnung

Trotz aller Krisen der vergangenen Jahre tut sich einiges bei Cafés, Restaurants und Hotels. Was besonders gut ankommt und was die „Schlossburger“ so planen.

Solingen. Wenn eines in Burg mustergültig funktioniert, dann ist es wohl die Nachbarschaftshilfe in Notsituationen: Diese Erfahrung haben zumindest Barbara und Joachim Seidel vom Hotel „Zur Burgstiege“ an der Schloßbergstraße gemacht, als während der Sanierungsphase des denkmalgeschützten Gebäudes der heutige Frühstücksraum nicht nutzbar war. „Carmen Hillen vom Burger Büdchen hat während dieser Zeit anderthalb Jahre für uns Frühstück gemacht. Die Gäste fanden das großartig“, blickt Barbara Seidel zurück.

Inzwischen verfügt die schnuckelige Herberge in Unterburg über einen eigenen Frühstücksraum, doch waren die Bauarbeiten an der Eschbachstraße neben Corona und der Hochwasserkatastrophe nur eine von mehreren großen Herausforderungen, die das Paar und andere Burger Hoteliers und Gastronomen in den vergangenen Jahren zu bewältigen hatten.

Die Seidels haben das Erscheinungsbild des Ortes durch umfassende Renovierungsarbeiten entscheidend mitgeprägt. Wo heute das Hotel ist, hatte das Paar ursprünglich eine Bauruine vorgefunden und viel Geld in die Hand genommen, um das historische Bauwerk zu neuem Leben zu erwecken. Dafür gab es 2019 zu Recht den Denkmalschutzpreis des Bergischen Geschichtsvereins.

Burger haben sich die nächste Herausforderung gesucht

Auch das nun zum Hotel gehörige Nachbarhaus sowie das Dürpellos, wo die beiden eine florierende Event-Location für Hochzeiten und andere Veranstaltungen eingerichtet haben, kauften die Hoteliers und machten optische Schmuckstücke aus den alten Gebäuden. „Hier in Burg geht am Denkmalschutz kein Weg vorbei“, stellt Barbara Seidel fest. Das müsse Menschen bewusst sein, die sich an ein solches Projekt herantrauen.

Zweifellos Mut zum Risiko bewiesen auch Marvin Oberlies und Fabian Zielke, die vor einiger Zeit erst den Walder Stadtsaal übernommen haben. Jetzt haben sich die beiden Burger die nächste Herausforderung gesucht und das Hotel In der Straßen an der Wermelskirchener Straße übernommen. Bei der Entscheidung sei eine gute Portion Lokalpatriotismus im Spiel gewesen, berichtet Marvin Oberlies. „Wir wollten jetzt auch mal was für Burg tun.“ Der vor einigen Wochen eröffnete Biergarten werde dank des sonnigen Wetters gut angenommen. Grundsätzlich sei wieder ein klassischer Hotelbetrieb mit 23 Zimmern in den Räumen der insgesamt drei Gebäude geplant, ein Teil soll Wohnraum werden.

Baulich kommt wohl vor allem in puncto Brandschutz noch einiges auf die beiden zu – ein Thema, das auch Voreigentümer Andreas Heibach umfassend beschäftigt hatte. Wie Familie Seidel setzen auch Marvin Oberlies und Fabian Zielke vor allem auf die Organisation von Hochzeiten. Überstürzen wollen sie aber nichts, sagen die Burger. „Wir hoffen, dass wir im Herbst das Gästehaus fertig bekommen“, so Oberlies.

Grillkurse sind bei Firmenfeiern gefragt

Geduld ist eine Tugend, die auch Thomas Willis vom Café Zum Rittersturz benötigt. Längst hatte er mit den langwierigen Renovierungsarbeiten an dem historischen Gebäude fertig sein wollen – in der Fassade des Hauses klaffte ein riesiges Loch – als er weitere Bausünden festgestellt habe. „Wir mussten alles zurückbauen und das Fachwerk komplett neu setzen“, schildert er.

Mit einem neuen Lavasteingrill und frisch gepolsterten Stühlen will er im Spätsommer oder Herbst neu durchstarten. „Wir hoffen sehr, dass wir den Zeitplan einhalten können und es keine unangenehmen Überraschungen mehr gibt.“

Eine zufriedene Bilanz zieht derweil Mike Herr, der mit seiner Bergischen Grillakademie Anfang des Jahres im früheren Restaurant Dreilinden in Unterburg an den Start ging. „Der Cafébetrieb draußen läuft zwar noch etwas schleppend, aber die Kurse der Grillschule werden sehr gut angenommen“, so Herr. Die Kunst des perfekten Steaks sei insbesondere bei Firmenfeiern gefragt.

So zeichnet sich in Burg ein spannendes Zusammenspiel etablierter Betriebe und neuer Angebote ab, die frischen Wind bringen. Oder wie es wohl nur eine überzeugte Burgerin wie Barbara Seidel formulieren kann: „Burg kann einfach was. Die Gäste erleben den Ort als ein im Dornröschenschlaf liegendes Kleinod.“

Hintergrund

Verein: Zunächst von den Burger Gastronomen ausgehend gibt es inzwischen eine „Interessengemeinschaft Burg“. In dem Verein haben sich Gastronomen, Inhaber von Freizeitangeboten und engagierte Burger organisiert und beispielsweise einen „Feierabendmarkt“ an wechselnden Standorten auf den Weg gebracht.