Um ein Grad kälter, und die ersten beschweren sich

Mein Blick auf die Woche in Remscheid

Es war nur ein kleiner Blackout. Und doch zeigt der Stromausfall in Lüttringhausen, wie verwundbar wir sind. Ziehen die Menschen im Bergischen daraus die richtigen Schlüsse? Nein, schätzt RGA-Lokalchef Axel Richter. In Radevormwald beschweren sich die ersten bereits, weil das Badewasser um ein Grad kälter wurde. So werden wir die Energiekrise nicht meistern.