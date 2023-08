Fußgänger haben am EMMA-Gymnasium Vorrang

Von Hasten aus hinter der neuen Fußgängerampel am EMMA sorgt die Sperrung einer Spur auf der Elberfelder Straße bisweilen für kurze Staus. Hier arbeiten die TBR an einer Lösung.

Die TBR steuern bei Verkehrsführung am Ebert-Platz nach.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Seit Montag laufen die eigentlichen Umbauarbeiten am Friedrich-Ebert-Platz, seither sind der Fußgängertunnel unter und eine Spur auf der Elberfelder Straße gesperrt. Weil zeitgleich auch die Schule wieder begonnen hat, die neue Fußgängerampel also verstärkt genutzt wird, kommt es an der Stelle inzwischen gelegentlich zu kurzen Staus. Die Technischen Betriebe (TBR) wollen die Situation nun ein wenig entschärfen. Die neue Ampelanlage bleibt aber unangetastet, sie ist speziell für Fußgänger und hier vor allem für die Schülerinnen und Schüler des EMMA-Gymnasiums konzipiert.

Es handele es sich um eine „reine Fußgängerschutzanlage“, sagt Karsten Ditscheid von den TBR. Bestimmungszweck der Ampel ist es also insbesondere, dass Fußgänger an dieser Stelle die Straße sicher queren können. Damit das gerade zu den Stoßzeiten zu Schulbeginn und -ende möglichst reibungslos funktioniert, verfüge die Anlage vor dem EMMA zudem über einen sogenannten „Doppelanwurf“, erklärt Ditscheid. Während der Umlaufzeit, die sich aus der Summe aller Ampelphasen ergibt, können die Fußgänger zweimal eine Grünphase anfordern, was die Wartezeiten etwa halbiert. „Damit ist garantiert, dass Schülergruppen nicht so lange an der Straße warten müssen.“

Allerdings bekommen die Fußgänger nur auf Anforderung Grün, betont Karsten Ditscheid: „Man muss schon drücken.“ Andernfalls bleibt die Fußgängerampel rot, der Straßenverkehr rollt. „Man muss also keine Sorge haben, dort mit dem Auto zu stehen, obwohl kein Fußgänger in der Nähe ist.“

Die Steuerung der neuen Ampel erfolge unabhängig von den benachbarten Anlagen an der Kreuzungen zur Hoch- und zur Ludwigstraße, sagt Karsten Ditscheid. „Es kann sein, dass die grüne Welle dadurch nicht funktioniert.“ Fordern Fußgänger vor dem EMMA Grün an, müssen die Autos kurz darauf dort warten – obwohl die nächste Ampel wenige Meter weiter eventuell auf Grün steht. Der reale Zeitverlust dadurch sei aber eher gering, betont Ditscheid. Die gesamte Umlaufzeit der neuen Fußgängerampel liege bei gerade mal 95 Sekunden. „Das ist reine Kopfsache.“ Zumal die Ampel die meiste Zeit des Tages voraussichtlich gar nicht genutzt wird.

Die TBR prüfen verschiedene Möglichkeiten

Entschärfen möchten die TBR aber den Bereich ein paar Meter weiter. Dort, wo direkt am Friedrich-Ebert-Platz eine Spur der Elberfelder Straße Richtung Hauptbahnhof wegen der Bauarbeiten weggefallen ist. Man prüfe derzeit verschiedene Varianten, sagt Karsten Ditscheid. Denkbar sei zum Beispiel, Ampeln umzuprogrammieren oder auch Fahrbeziehungen an der Kreuzung Elberfelder- / Ludwigstraße zu ändern. Das müsse dann aber auch noch mit anderen Stellen abgestimmt werden. „Wir hoffen, nächste Woche Ergebnisse präsentieren zu können.“