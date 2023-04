Frische Brötchen an Ostern: Wann dürfen Bäckereien öffnen?

Frische Brötchen gehören an Ostern für viele auf den Frühstückstisch dazu. Für die Bäckereien gibt es aber besondere Regeln zum Öffnen der Läden.

Stundenweise dürfen Bäcker über Ostern öffnen. Doch wenn zwei Feiertage aufeinanderfolgen, gilt eine besondere Regel.

Remscheid. Brötchen, Croissants und Co.: An den Osterfeiertagen gehören für viele Menschen im Bergischen Land frische Backwaren dazu. Denn dann ist endlich wieder Zeit für ein ausgiebiges und entspanntes Frühstück. Doch jedes Jahr stellt sich die Frage: An welchen Tagen haben die Bäckereien überhaupt geöffnet?

Festgelegt wird das im Ladenöffnungsgesetz NRW. Demnach dürfen alle Läden, deren „Kernsortiment aus Blumen, Pflanzen, Zeitungen oder Backwaren besteht“, an Sonn- und Feiertagen für fünf Stunden öffnen - allerdings nur um diese Ware und ein begrenztes Randsortiment zu verkaufen. Doch wenn zwei Feiertage aufeinanderfolgen, gibt es eine besondere Regel.

Ostern: An diesen Tagen dürfen Bäckereien öffnen

Karfreitag, 7. April: Karfreitag ist ein stiller Feiertag. Trotzdem dürfen die Bäckereien nach dem Ladenöffnungsgesetz für fünf Stunden öffnen.

Ostersamstag, 8. April: Ostersamstag gilt nicht als gesetzlicher Feiertag. Daher dürfen die Filialen wie gewohnt öffnen.

Ostersonntag, 9. April: Der Ostersonntag gilt als gesetzlicher Feiertag. Bäckereien dürfen deshalb für fünf Stunden öffnen.

Ostermontag, 11. April: Auch der Ostermontag ist ein geseztlicher Feiertag. Das Problem: Wenn zwei Feiertage aufeinanderfolgen, dürfen Verkaufsstellen, die normalerweise unter das Ladenöffnungsgesetz fallen, am zweiten Tag nicht öffnen. Damit bleiben die Filialen am Ostermontag geschlossen. Das gilt übrigens auch für Pfingstmontag und den 2. Weihnachtsfeiertag.

Öffnungszeiten an Ostern: Es gibt noch eine Ausnahme

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes dürfen aber Betriebe mit Cafébetrieb auch ganztags und an beiden Feiertagen öffnen und ihre Kunden bedienen. Einige entscheiden sich allerdings, den Betrieb nicht über die ganzen Feiertage laufen zu lassen – den Mitarbeitern zuliebe.

Zudem gilt laut Ladenöffnungsgesetz: Wer an Sonn- und Feiertagen öffnet, muss die Öffnungszeiten gut sichtbar an der Verkaufsstelle ausschildern. Die Bäckereien sind aber nicht verpflichtet, an Sonn- und Feiertagen zu öffnen.

Wer es dennoch verpasst hat, Aufbackbrötchen für Ostermontag zu besorgen, der kann schnell noch an der Tankstelle vorbeifahren. Die dürfen ihr Sortiment rund um die Uhr verkaufen - auch Brötchen, Croissants und Co.

Öffnungszeiten an Ostern: Dann öffnen die Bäckereien

Bäckerei Evertzberg: Die Filialen der Bäckerei Evertzberg haben an Karfreitag und Ostermontag alle geschlossen. Ostersamstag gelten die regulären Öffnungszeiten. An Ostersonntag sind die sieben Filialen in Remscheid von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

Marktcafé Dorpheide: Das Marktcafé Dorpheide hat über die Osterfeiertage von Freitag bis Sonntag jeweils von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet.

Es handelt sich hierbei um eine unvollständige Liste der offenen Bäckereien über Ostern. Die anderen Bäckereien haben bisher auf eine Presseanfrage nicht reagiert.