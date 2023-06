Frisch Auf Lennep bietet ein Fitnessprogramm für türkische Frauen

Das erfolgreiche Projekt des Sportbundes wird nach den Ferien in der Friesenhalle fortgesetzt.

Von Andreas Weber

Remscheid. Das macht dem TV Frisch Auf (FA) Lennep so schnell keiner nach. Von 2021 bis heute steigerte der Turnverein seine Mitgliederzahl von 292 auf 460. Ein Erfolg, der nicht zuletzt dem Ehepaar Hinck zu verdanken ist. Beate ist Vorstandsmitglied, Hermann Geschäftsführer. Zunächst ohne Förderung gab der Verein mitten in der Coronazeit Sportgutscheine für Kinder aus. Die Idee zahlte sich aus. „Aus ein paar wurden schrittweise 120 Kinder und aus einer sechs Gruppen“, denkt Hermann Hinck zurück.

Später nutzte FA Lennep auch den Sportvereinsscheck des DOSB (40 Euro) und das Sportgutschein-System der Stadt (Übernahme der Aufnahmegebühr plus ein Jahr kostenlose Vereinsmitgliedschaft), um höchst effektiv junge Mitglieder zu werben.

Weitere neue Gesichter werden nach den Sommerferien hinzukommen. Frisch Auf führt ein Fitness-Projekt für türkische Frauen fort. Sonja Robbe, Referentin für Integration und Inklusion beim Sportbund, hatte dieses im Februar ins Leben gerufen. Mit Cigdem Öztan, Projektkoordinatorin im Fachdienst Soziales und Wohnen der Stadt und Daniela Balducchi (Caritas) war der Kontakt zum türkischen Kulturverein in der Industriestraße entstanden.

Angebot startete neben Moschee - dann wurde eine feste Bleibe gesucht

Zahlreiche Frauen bekundeten Interesse, sich sportlich zu betätigen. Was in einem großen Saal neben der Moschee begann, wurde in der Friesenhalle in der Jan-Wellem-Straße beim Sportbund fortgesetzt. Bis zu 15 Frauen jeden Alters kamen einmal wöchentlich zusammen, um sich zu bewegen. „Es war ein bunter Mix aus Muskelaufbau, Rückentraining, Theraband und Zirkeltraining, der die Frauen über sechs Wochen erwartete“, resümiert Sonja Robbe.

Für die Initiatorinnen war klar: „Hier darf es nicht aufhören.“ Für die „tolle Frauengruppe“ (Robbe) wurde danach eine feste Bleibe gesucht. Einige Vereine wurden kontaktiert, zögerten aber bei dem Gedanken, türkische Frauen zu integrieren.

Nicht so der FA Lennep. „Wir hatten den Kurs ‚Entschlossen weltoffen‘ des Sportbundes besucht, weil wir dachten, dass wir auch in unserem Alter dazu lernen können“, sagt Beate Hinck. Sie ist 68, ihr Ehemann 69 Jahre alt. Nach der Teilnahme war schnell klar: „Das machen wir. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu unserem Programm.“

Manuela Nobre und Tugba Sahin sollen sich die Leitung teilen

Badminton, Tischtennis, Einradfahren und Einradhockey, Volleyball, Gymnastik, Tanzen, Yoga und Nordic Walking bietet FA an. Nun gesellt sich Fitness für türkische Frauen dazu. Übungsleiterin Manuela Nobre hatte Lust, die motivierte Schar zu übernehmen, alle beantragten die Mitgliedschaft in Lennep. Mittwochs von 13 bis 14 Uhr wird die Friesenhalle ab August Treffpunkt sein.

Unter den 15 neuen Vereinsmitgliedern kristallisiert sich auch eine neue Übungsleiterin heraus. Tugba Sahin, selber Teilnehmerin und Leiterin mehrerer Kurse im Kulturverein, startet nach den Sommerferien beim Sportbund mit der Übungsleiterausbildung. Ziel wird es sein, dass Sahin mit Nobre im Wechsel die Gruppe leiten und eigene Angebot bei Frisch Auf übernimmt.