Der Fußgängertunnel ist bald Geschichte

Der Umbau des Friedrich-Ebert-Platzes wird mit vielen Beeinträchtigungen für Autofahrer einhergehen. Das ist genau geplant.

Remscheid. Optisch eher unauffällig, doch für den Umbau des Friedrich-Ebert-Platzes von entscheidender Bedeutung: Dank eines grauen Kastens, der vor dem Ämterhaus installiert wurde, kann bald mit dem Rückbau des Fußgängertunnels unter der Elberfelder Straße begonnen werden. Die Neugestaltung des Busbahnhofes bringt das voran – Autofahrer müssen mit Behinderungen des Verkehrs rechnen.

Das graue Gehäuse, das ein wenig an einen Verteilerkasten der Telekom erinnert, beherbergt einen neuen Steuerungscomputer für Verkehrsampeln. Zusammen mit einem weiteren einige Meter die Straße runter ersetzt er in Zukunft die Rechner, die derzeit noch im Fußgängertunnel hinter einer Stahltür untergebracht sind. „Die Computer warten noch auf ihre Endabnahme, die in den nächsten Tagen erfolgen soll“, berichtet Peter Hartmann von den TBR. „Danach können wir sie in Betrieb nehmen.“ Eine wichtige Voraussetzung, um den Tunnel abreißen zu können.

Die Abrissarbeiten könnten nach den Sommerferien beginnen, sagt Hartmann. Eine endgültige zeitliche Abstimmung mit der beauftragten Firma stehe aber noch aus. „Für den Abriss sind drei Wochen geplant.“ Erst danach könne die Straße neu gebaut werden.

Dieser Abschnitt der Elberfelder Straße wird wochenlang gesperrt

Das dürfte der Teil des Ebert-Platz-Umbaus sein, der die größten Auswirkungen auf den Individualverkehr hat. Die Elberfelder Straße, neben der Freiheitstraße die wichtigste Ost-West-Achse durch die Stadt, wird wochenlang gesperrt bleiben. Der Verkehr Richtung Hasten wird in dieser Zeit über die Nordstraße umgeleitet. Fahrzeuge, die in der Gegenrichtung unterwegs sind, fahren über den nördlichen Teil des Busbahnhofes, der derzeit nicht für den Busverkehr genutzt wird.

Dass der Fußgängertunnel im Zuge der Umgestaltung verschwinden soll, stand früh während der ersten Planungen fest. Als Ersatz ist zwischenzeitlich eine Ampelanlage einige Meter weiter vor dem EMMA-Gymnasium entstanden. Ursprünglich war aber geplant worden, den Tunnel nur zu verfüllen. Allerdings hatten sich strukturelle Schäden an der Straße darüber gezeigt, so dass man entschied, ihn komplett zurückzubauen.

Die Bussteige kommen erst zum Schluss

Während sich Autofahrer in den nächsten Wochen auf erhebliche Veränderungen einstellen müssen, haben es die Fahrgäste der Busse wesentlich einfacher: Für sie ändere sich durch den Abriss nicht, bestätigt, Armin Freund, Geschäftsbereichsleiter Mobilität bei den Stadtwerken.

Erst wenn alle Arbeiten am nördlichen Teil des Platzes, inklusive Tunnelabriss und Straßenneubau, abgeschlossen sind, entstehen in diesem Bereich die neuen und dann endgültigen Bussteige. Und erst dann ändern sich auch wieder Ankunfts- und Abfahrtspunkte der Busse. Auf dem südlichen Teil, der dann geräumt wird, wird danach weitergebaut. Der Abschluss aller Arbeiten ist für Ende 2025 vorgesehen.