Friedhöfe: Was der Trend zur Urne für Hinterbliebene und Gemeinden bedeutet

Eigentlich sollen sich die Friedhöfe selbst tragen. Wie die ersten Gemeinden reagieren und was eine Bestattung in Remscheid kostet.

Von Sven Schlickowey und Lucas Hackenberg

Remscheid. Einige Kirchengemeinden in Remscheid haben zunehmend Probleme, die Pflege ihrer Friedhöfe zu finanzieren. Grund seien unter anderem gestiegene Kosten durch die Inflation und gesunkene Einnahmen durch Veränderungen in der Bestattungskultur, erklärt Marc Droste, Fachbereichsleiter Bau und Liegenschaften beim Evangelischen Kirchenkreis Lennep.

Es gibt erste Konsequenzen: Man reagiere darauf, indem die Flächen verkleinert werden. „Einige Grabfelder haben wir bereits aufgegeben, weitere werden folgen.“

Auch und vor allem weil sie einfach nicht mehr benötigt werden, wie schon ein Blick in die Statistik zeigt. Bundesweit waren 2021 nur noch 23 Prozent aller Beisetzungen klassische Sargbestattungen, die bis vor drei, vier Jahrzehnten noch der Standard waren. Und auf die die meisten Friedhöfe deswegen ausgelegt sind.

Der Anteil der Urnenbestattungen ist derweil auf rund drei Viertel gestiegen. Und die benötigen nicht nur wesentlich weniger Fläche, sondern kosten auch weniger Gebühren.

Das Geld fehle den Gemeinden an anderer Stelle, sagt Droste, zum Beispiel bei der Instandhaltung von Wegen und der Pflege der Bäume: „Ich muss da Geld reinstecken, was ich nicht habe.“

Eigentlich sollen sich die Friedhöfe selbst tragen

Im Zweifel führe das dazu, dass Mittel aus dem sonstigen kirchlichen Haushalt genutzt werden müssten, obwohl sich die Friedhöfe eigentlich aus den Gebühreneinnahmen selber tragen sollen. Wohl auch ein Grund, warum die Gemeinden ihre Friedhöfe in erster Linie den eigenen Mitgliedern vorbehalten.

So ist die Lage bei der katholischen Kirche in Remscheid

Etwas anders sieht das die katholische Kirche in Remscheid, die auf die Eigenverantwortung beim Unterhalt von Friedhöfen verweist: „Friedhöfe sind Einrichtungen des öffentlichen Rechts und müssen geführt werden wie eine kleine Firma“, sagt Thomas Pütz aus dem Kirchenvorstand der Pfarrgemeinde St. Bonaventura und Heilig Kreuz.

Die Gebühren lege man langfristig so an, dass sich alles rechnet und der Gesamtkostenanteil gedeckt ist. Dazu gehöre auch, angemessen auf die beliebter werdende Urnenbestattung zu reagieren: „In Zukunft werden wir mehr als derzeit auf Kolumbarien für Urnen anstelle herkömmlicher Gräber setzen müssen“, so Pütz.

So reagieren die TBR für die kommunalen Friedhöfe

Auch die kommunalen Friedhöfe in Regie der Technischen Betriebe (TBR) hätten mit gestiegenen Kosten bei sinkenden Einnahmen zu kämpfen, bestätigt der zuständige Geschäftsbereichsleiter Oliver Jilg: „Vor allem die Steigerung an Personalkosten erschwert die Finanzierung, so dass wir Kostensteigerungen für Gräber in Zukunft nicht ausschließen können.“

Eine Auswirkung zeigt eine Vorlage im TBR-Betriebsausschuss zur Gebührenordnung von Ende 2022: Der sogenannte Kostendeckungsgrad für die städtischen Friedhöfe lag 2014 bei 108 Prozent, 2016 noch bei 102,9 Prozent, die Einnahmen überstiegen also die tatsächlichen Kosten. Bis 2021 fiel der Wert dann auf unter 95 Prozent. Die Differenz müssen die TBR in anderen Geschäftsbereichen auftreiben, zum Beispiel beim Abwasser oder in der Müllentsorgen.

Eine Möglichkeit, die Kirchengemeinden so nicht haben, wie Marc Droste betont. Also sperre man Grabfelder, um sie später umzugestalten, zum Beispiel zu parkähnlichen Anlagen. Rund 40 Jahre müsse man dafür nach der letzten Bestattung in dem jeweiligen Feld verstreichen lassen, sagt Droste. In dieser Zeit bringt das Feld gar keine Einnahmen mehr, die Umgestaltung kostet aber auch. Förderprogramme gebe es dafür bisher keine, sagt der Kirchen-Mitarbeiter: „Sonst hätten wir das ja schon längst in Angriff genommen.“

Hintergrund

Rund 32.000 Friedhöfe gibt es derzeit in Deutschland, etwa ein Drittel davon wird von Kirchengemeinden betrieben. Zusammen verfügen alle Friedhöfe über eine Fläche von etwa 389 Quadratkilometer und knapp 32 Millionen Gräber. Eine durchschnittliche Bestattung in Deutschland kostet 12.980 Euro, davon gehen durchschnittlich etwa 2500 Euro an den Friedhof und dessen Betreiber für die verschiedenen Gebühren.

Beispielrechnung: Gebühren für kommunale Friedhöfe in Remscheid

So viel kostet eine Bestattung auf einem kommunalen Friedhof in Remscheid derzeit (andere Gebühren für Waldfriedhof Lennep)

Erdbestattung 1050 Euro Urnen-Bestattung 650 Euro Begräbniswald 706 Euro

Hinzu kommen die Kosten für die Überlassung der Grabstätte:

Reihengrab 600 Euro Reihenrasengrab 1150 Euro (plus Gedenkplatte) Urnen-Reihengrab 485 Euro Urnen-Reihenrasengrab 785 Euro (plus Gedenkplatte) Kolumbarium (Stele) 1275 Euro Kolumbarium (Wände) 1750 Euro Waldgrabstätte (bis 4 Aschen) 3000 Euro Waldgrabstätte (Gemeinschaftsbaum) 850 Euro

Je nach Trauerfeier kommen weitere Gebühren hinzu: