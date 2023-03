Betrieb an der Wupper-Talsperre läuft an

Ein siebenköpfiges Team von Arbeit Remscheid kümmert sich um den Freizeitpark Kräwinklerbrücke.

Remscheid. Mit rund 42 000 Besuchern verzeichnete das Team des Freizeitparks Kräwinklerbrücke 2022 ein Rekordjahr. „Der Sommer war sehr lang. Und endlich gab es ja so gut wie keine Corona-Einschränkungen mehr,“ blickt Ralf Barsties zurück, der als Geschäftsführer von Arbeit Remscheid das Geschehen an der Wupper-Talsperre aufmerksam verfolgt. Das gemeinnützige Unternehmen steckt mit seinen Mitarbeitern den Rahmen für den Betrieb ab. Dieser sei 2023 bereits angelaufen, sagt Barsties: „Gerade an den Wochenenden halten sich Familien gerne bei uns auf.“ Sie können sich darauf freuen, dass acht neue Tretboote in diesen Tagen an der Kräwi erwartet werden. Sie ergänzen die bisherige Flotte, wobei einzelne Modelle aus Altersgründen aussortiert wurden, wie Ralf Barsties hinzufügt.

Arbeit Remscheid ist seit 2015 im Einsatz

Seit 2015 kümmert sich Arbeit Remscheid um die idyllisch gelegene Anlage an der Stadtgrenze zu Radevormwald. Hier finden Menschen ihr Betätigungsfeld, die zumeist schon seit vielen Jahren ohne Job sind. Sie pflegen die parkähnlichen Grünflächen, reinigen die Liegewiesen, verleihen Boote oder verkaufen Eis im Kiosk. Dieser öffnet, sobald das Wetter für den ersten größeren Zustrom sorgt. „Das sollte spätestens über Ostern der Fall sein“, kündigt Barsties an.

Aktuell ist ein siebenköpfiges Team im Einsatz, das sich unter anderem aus Ein-Euro-Jobbern und Kollegen zusammengesetzt, die Förderprogramme in Anspruch nehmen und bei Arbeit Remscheid sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.

„Wir haben ein äußerst flexibeles Team“

Unterstützt werden sie von Honorarkräften. Deren Dienste sind vor allem an heißen Sommertagen gefragt, wenn Hunderte Sonnenanbeter die Talsperre ansteuern und für Ansturm sorgen. „Für den Kiosk suchen wir noch Schüler und Studenten, die mitarbeiten wollen. Es ist ein schöner Job“, merkt Ralf Barsties an, der mit seinem Team zuletzt schwere Jahre an der Kräwi erlebte.

Wegen der Pandemie ruhte 2020 zwischenzeitlich der Betrieb. Dann wurde die maximale Besucherzahl auf 1200 Menschen festgelegt, wobei die Stadt Remscheid Mitarbeiter finanzierte, die Gäste zählten und deren Namen registrierten. Es war die Zeit der Kontaktbeschränkungen und Kontrollen. Ein Jahr später folgte der Umweltalarm. Bei der Flut am 14. Juli 2021 waren durch die Überschwemmung von Betrieben und Haushalten mehr als 100 000 Liter Substanzen wie Hartöle und andere Betriebsmittel in das Gewässer gelangt. Der Wupperverband untersagte die Freizeitnutzung.

2022 waren die Schäden so weit behoben, dass der Betrieb wieder anlaufen konnte. „Wir haben ein äußerst flexibeles Team, das für den Betrieb bis in die Herbstferien eingestellt ist“, lobt Barsties die Belegschaft, die in der Saison sieben Tage in der Woche im Einsatz ist.

Die Beschäftigung an der Talsperre ist längst nicht das einzige Tätigkeitsfeld, mit dem Arbeit Remscheid Jobsuchenden einen Weg in die Berufswelt weist. Weitere Beispiele dafür sind das Sozialkaufhaus am Markt oder auch die alte Stadtgärtnerei im Stadtpark. Mit der Kräwi kam vor acht Jahren der Betrieb einer Freizeitanlage hinzu. „Das war ein neues Metier für uns“, erklärt der Geschäftsführer. „Aber wir haben sie ständig gestalterisch weiterentwickelt, wie man an den Grünbereichen erkennen kann.“

Kontakt

Wer sich für einen Job im Kiosk an der Wupper-Talsperre interessiert, kann sich an Arbeit Remscheid wenden, Tel. (0 21 91) 95 14 60. Aktuelle Informationen über den Freizeitpark gibt es im Internet: freizeitpark-kraewi.de