Freiherr-vom-Stein: Frischzellenkur für Turnhalle

In Gebäudetrakt von Lenneper Grundschule sollen 1,2 Millionen Euro fließen.

Remscheid. Die Kinder der Grundschule Freiherr-vom-Stein können in einigen Jahren aufatmen: Nach einer grundlegenden Sanierung ihrer Turnhalle sollen die Zeiten des modrig-muffigen Geruchs im betagten Gebäudetrakt beendet sein. Wie der städtische Gebäudemanager Thomas Judt in der zuständigen Bezirksvertretung Lennep berichtete, habe er für den Doppelhaushalt 2023/2024 Mittel angemeldet: 1,2 Millionen Euro soll der Remscheider Stadtrat bereitstellen, damit die Halle einer Frischzellenkur unterzogen werden kann.

Auf Ortsbesichtigung folgten Luftproben

Nach einer Ortsbesichtigung vor einigen Wochen gaben Lenneps Politiker eine Untersuchung über mögliche Schimmelbelastung im Gebäudeteil in Auftrag. Damit wurde das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets betraut. Ergebnis der Raumluftproben: Die Gehalte an Schimmelpilzen seien in der Turnhalle und im Stiefelgang, der dorthin führt, im Vergleich mit der Außenluft unauffällig. In der Raumluft der Umkleidekabine sei hingegen eine „leicht auffällige Konzentrationen an typischen Indikatorpilzen für Feuchteschäden“ nachgewiesen worden. Die Gutachter empfehlen, bis zum Beginn der Hallensanierung, verstärkt zu lüften und die Räume regelmäßig mit einer Feuchtreinigung zu säubern.

Wie Gebäudemanager Thomas Judt in der Bezirksvertretung (BV) hervorhob, hätte er selbstverständlich gehandelt, wenn ihm Erkenntnisse vorgelegen hätten, dass Gesundheitsgefahr bestehe. „Wir würden in diesem Fall natürlich die Halle schließen“, betonte er bei der Sitzung in der vergangenen Woche, zu der sich die BV in der Aula der Grundschule an der Hardtstraße getroffen hatten.

In dem Gebäude soll die bevorstehende Sanierung auch sanitäre Anlagen umfassen, die dringend modernisiert werden müssen, wie die Politiker bei ihrer Besichtigungen festgestellt hatten. Auch das Gebäudemanagement der Stadtverwaltung schreibt in seinen Anmerkungen für den Doppelhaushalt von „starker Baufälligkeit der WCs“.