Teufelsteich bleibt vielen Menschen in Erinnerung

Selbst im Winter machten die Remscheider das Freibad unsicher – dann mit Schlittschuhen.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Heutzutage steht das Freibad Eschbachtal, von vielen Remscheidern nur „Eschi“ genannt, in seiner Funktion alleine im Stadtbild. Bis 1969 war das anders. Das Freibad Teufelsteich, idyllisch gelegen im Wald zwischen Ölmühle und Hohenhagen, war eine echte Anlaufstelle für kleine und große Wasserliebhaber.

Erst kürzlich drehte der RGA die Zeit schon einmal zurück. Zusammen mit Horst Busch von den Wassersportfreunden Remscheid (WSF) frischte der Tüpitter die Erinnerungen an das Freibad auf. Einige Zusendungen und Erfahrungsberichte zeigen: Die Geschichte ist vielen Remscheiderinnen und Remscheidern nach wie vor präsent.

„Das Wasser war immer eiskalt, so dass man ständig in Bewegung bleiben musste, um nicht zu erfrieren.“

Von 1933 bis 1969 bewegten sich die Eintrittspreise zwischen 10 bis 30 Pfennig. Gespeist wurde das Freibad durch das Wasser des Teufelsbachs, was eine Erklärung für seine Temperatur gewesen sein dürfte: „Das Wasser war immer eiskalt, so dass man ständig in Bewegung bleiben musste, um nicht zu erfrieren“, erinnert sich Elfi Radziwill. Die 1960 geborene Remscheiderin ging in ihren ersten sechs Lebensjahren mit den Eltern zum Teufelsteich. Danach wurde sie von ihren älteren Brüdern mitgenommen. Das Freibad bleibt für sie vor allem deshalb in Erinnerung, weil sie hier das Schwimmen lernte: „Schwimmen gelernt habe ich, indem ich von der Kette des Nichtschwimmerbereiches zur Seitentreppe des Schwimmerbereiches geschwommen bin.“

+ Michael Scholz (2. v. r.) besuchte mit seinen drei Cousinen und seinem Bruder als kleines Kind regelmäßig das Freibad Teufelsteich – und schleckte oft genüsslich ein Eis. © Michael Scholz

Auch Michael Scholz war noch ein junger Bub, als er Anfang der 1960er Jahre relativ regelmäßig zum Teufelsteich spazierte: „Ich bin mit meinen drei Cousinen und meinem Bruder von der Vereinsstraße in der Innenstadt immer zu Fuß zum Freibad gegangen“, berichtet Scholz. Zwar würden die Erinnerungen aufgrund des jungen Alters bei den Besuchen und der inzwischen doch beträchtlichen Zeitspanne von mehr als 50 Jahren von der Schließung bis heute manchmal verschwimmen, dennoch sei sein Bild sehr positiv. „Ein ganz besonderes Highlight war es für mich als Kind immer, wenn ich ein Eis bekommen habe“, sagt der Remscheider.

Ein paar Tage älter war Karin Buscher, als sie das erste Mal das Freibad Teufelsteich besuchte. Die gebürtige Berlinerin ist eine Dahergeluopene. An ihren ersten Besuch im Freibad im Jahr 1960 denkt sie gerne im Detail zurück: „Links waren die Umkleiden, rechts der Hang mit den Liegewiesen.“ Das kalte Wasser blieb ihr genau so in Erinnerung wie die Sommer voller Vergnügen, die sie hier erlebte.

Viele Generationen tobten sich im Teufelsteich aus

Der Remscheider Rainer Matthies kennt den Teufelsteich sowohl als Kind als auch als Jugendlicher und junger Erwachsener. Wenn er Geschichten erzählt, ist die Unbeschwertheit klar rauszuhören: „Wir kamen aus der Schule und sind dann, ganz ohne Schulaufgaben, direkt ins Freibad gegangen.“ Matthies wohnte nur wenige Hundert Meter entfernt vom Teufelsteich – und wusste das auch auszukosten: „Selbst der Winter hat uns nicht aufgehalten. Dann waren wir nicht im, sondern mit unseren Schlittschuhen auf dem gefrorenen Teufelsteich“, sagt er. Als junger Erwachsener nahm er dann auch seine Frau Christel mit ins Wasser, mit der er noch heute in Remscheid zusammenlebt. Mit dem Teufelsteich sei Rainer Matthies aufgewachsen: „Schon meine Mutter kam in den 30er Jahren ständig her. Auch sie hat den Teufelsteich gekannt wie ihre eigene Westentasche,“ verrät er.

Für Martina Pohl bleibt das Freibad ein wichtiges Stück Kindheitserinnerung: „Wir haben hier Staudämme und Buden gebaut und sogar ungefiltert das Wasser aus dem Teufelsbach getrunken“, schwelgt sie in Nostalgie. Kennengelernt habe sie das Schwimmbad allerdings erst nach offizieller Schließung, zu Anfang der 1970er-Jahre. Ein Nachbar aus der Ölmühle gewährte ihr Zugang: „Er hat meine Familie im Sommer gelegentlich zum Schwimmen auf das Gelände gelassen“, erzählt Pohl.

Vereinsheim

Die Eintrittskarten zum Freibad Teufelsteich wurden von 1933 bis 1969 am Vereinsheim der Wassersportfreunde Remscheid (WSF) verkauft. Das hölzerne Gebäude steht noch heute im Wald, etwa 200 Meter oberhalb des ehemaligen Freibads. Selbiges ist mittlerweile durch den Wupperverband renaturiert worden.