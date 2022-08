Freibad öffnet auch am Montag und Dienstag

Letzte Tage der Sommerferien

+ © Michael Schütz (mis) Die Öffnungszeiten im Freibad Eschbachtal sind reduziert. Am 8. und 9. August ist aber zusätzlich geöffnet. © Michael Schütz (mis)

Möglich ist das durch personelle Unterstützung aus dem Waldfreiabd Walbeck (Geldern).

Remscheid. Badehose und Badetuch eingepackt und am kommenden Montag und Dienstag (8. und 9. August) ins Freibad! Das Freibad Eschbachtal kann auch an den letzten beiden Schulferientagen, für die hochsommerliche Temperaturen angekündigt sind, öffnen. Das teilte die Stadt Remscheid am Donnerstagmittag mit.

Möglich macht die verlängerte Öffnung das Waldfreibad Walbeck. Die Mitarbeiter haben laut Stadtverwaltung spontan ihre Hilfe angeboten. Das Freibad öffnet somit die ganze kommende Woche von 10 bis 18 Uhr. Danach gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten von Mittwoh bis Sonntag.

Die Badesaison endet Ende August. Am 3. und 4. September findet die Schiffsparade des Fördervereins Freibad Eschbachtal e.V. statt. Im Anschluss an die Saison gibt es wieder das beliebte Hundeschwimmen.

Reguläre Öffnungszeiten/Tarife

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, 10 - 18 Uhr

Preise: Erwachsene 4 Euro – Kinder- und Jugendliche 2,50 Euro und Familienkarte 10,50 Euro (10er-Karten können aus organisatorischen Gründen nicht angeboten werden.)