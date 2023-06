Fred Schulz: „Das DOC ist die allerletzte Chance“

Bergische Wirtschaft

„Natürlich helfen wir", sagt Fred Schulz: „Aber Ausbildung ist kein Ponyhof."

Geschäftsführer Fred Schulz spricht über Probleme und Perspektiven im Handwerk.

Das Gespräch führte Axel Richter

Herr Schulz, vor einem Jahr haben wir über das Aus für das Designer Outlet Center in Lennep und die Folgen für das Handwerk im Bergischen gesprochen. Ist die Freude jetzt umso größer, da es einen neuen Versuch gibt?

Fred Schulz: Das ist so, ja. Ich freue mich sehr darüber. Für unsere Stadt, für das gesamte Bergische Land. Denn mit dem Projekt der Unternehmerfamilie Dommermuth gewinnen wir etwas, was wirklich einzigartig ist. Das darf deshalb jetzt nicht wieder scheitern. Das ist die allerletzte Chance für unsere Stadt. Wir müssen sie ergreifen. Es wird sonst nichts mehr kommen.

Was genau macht das Projekt der Dommermuths für Sie so einzigartig?

Schulz: Die Architektur. Das Outlet-Center verschwindet ja geradezu unter einem großen grünen Park. Ich bin sicher, das wird weit über die Grenzen des Bergischen Landes Zuspruch finden und für Lennep und Remscheid zu einem echten Magneten werden. Und natürlich freue ich mich für unsere Handwerksbetriebe, denn die werden stark daran partizipieren.

Was meinen Sie?

Schulz: Die Gebäude sind instand zu halten. Die Grünflächen müssen gepflegt werden. Dächer gehen kaputt. Lampen und Elektrogeräte müssen ersetzt werden. Das Outlet findet im Remscheider Handwerk starke Partner, die all das können. Davon profitieren unsere Betriebe, die für die Menschen wiederum sichere Arbeitsplätze bieten.

Weltweit dominieren eher schlechte Nachrichten. Wie sehr trifft der Krieg gegen die Ukraine die Handwerksbetriebe im Bergischen Land?

Schulz: Unsere Handwerker haben schon viele Krisen überstanden. Ich bin und bleibe deshalb optimistisch. Aber natürlich wirken sich die anhaltenden Lieferkettenprobleme, die hohen Material- und Energiekosten, aber auch der Fachkräftemangel aus.

Die schlimmsten Befürchtungen sind gleichwohl ausgeblieben. Die Preise für Energie und Rohstoffe sind zwar höher als vor Kriegsbeginn, dennoch können sich die Unternehmen vor Aufträgen weiterhin nicht retten. Richtig?

Schulz: Nicht ganz. Viele Unternehmen arbeiten derzeit noch die Aufträge ab, die sie haben. Zugleich sorgen steigende Zinsen für Auftragsrückgänge. Denken Sie an die Entwicklung am Bau. Die steigenden Kosten sorgen zugleich dafür, dass Privatleute eigentlich geplante Ausgaben zurückstellen. Dann bleibt das Wohnzimmer eben noch eine Weile, wie es ist.

Die Handwerkerstunde war allerdings schon vor Krieg und Corona teuer.

Schulz: Aber doch nicht, weil sich die Unternehmer das Geld in die Tasche stecken. Die Preise steigen, weil die Kosten steigen. Die Betriebe sind gewiss keine Krisen- und Kriegsgewinnler. Sie heben die Preise an, weil sie es müssen. Das ist eine Notwendigkeit.

Wir sind uns aber einig: Das Handwerk hat nach wie vor Zukunft, die Jobs dort sind sicher – jedenfalls so lange die Menschen noch genug Geld haben, um sie zu bezahlen. Dennoch klagt das Handwerk seit Jahren über Nachwuchsmangel. Warum gelingt es nicht, Jugendliche vom sprichwörtlichen goldenen Boden des Handwerks zu überzeugen?

Schulz: Es ist richtig, was Sie sagen: Es gibt keine arbeitslosen Handwerkergesellen und -meister. Es sei denn, sie können oder wollen nicht arbeiten. Warum wir uns mit dem Nachwuchs so schwertun? Ich weiß es nicht. Wir sind in den Schulen, wir sind auf allen Messen präsent. Dabei wissen wir genau, dass es nicht reicht, Prospekte auszulegen und mit älteren Herrschaften am Stand zu stehen. Wir müssen auch nach außen moderner werden.

„Wer das Klima schützen will, klebt sich nicht auf der Straße fest.“

Inwiefern moderner?

Schulz: Wir haben es mit einer Generation zu tun, bei der die sprichwörtliche Work-Life-Balance eine große Rolle spielt. Zugleich geht es den jungen Menschen viel stärker als zuvor um den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Auch das geht nicht ohne Handwerk. Es braucht Dachdecker- und Elektrobetriebe, um Photovoltaikanlagen zu installieren. Es braucht Heizungsbauer, die die Heizwende und Kfz-Mechatroniker, die die Verkehrswende befördern. Ohne sie geht es nicht.

Wer das Klima schützen will, wird also Handwerker.

Schulz: Und klebt sich nicht auf der Straße fest, genau.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung im Handwerk?

Schulz: Es gibt heute keinen Fliesenleger und keinen Tischler mehr, der nicht mit dem iPad unterwegs ist, um seine Entwürfe zu präsentieren. Aber wir stehen erst am Anfang der Entwicklung, denn das allein ist ja noch nicht Digitalisierung.

Und das allein ist auch nicht Handwerk. Am Ende braucht es schließlich doch noch jemanden, der die Fliesen verlegt oder den neuen Schrank zusammenbaut. Trotz iPad.

Schulz: Ja, natürlich. Und dafür braucht es wiederum junge Menschen, die lesen, rechnen und schreiben können, wenn sie nach zehn Jahren die Schule verlassen.

Und?

Schulz: Leider ist das oft nicht der Fall. Dabei sind weder der Ausbildungsbetrieb noch die Berufsschule der Reparaturbetrieb für alles, was zuvor versäumt wurde. Wir helfen. Natürlich helfen wir. Dazu brauchen wir aber zum Beispiel auch ehrliche Noten. Der Betrieb muss erkennen, wo der oder die Auszubildende möglicherweise Schwächen hat. Dann können wir gezielt nachsteuern.

Was erwarten Sie noch von den jungen Leuten?

Schulz: Dass sie zuverlässig, ehrlich und aufrichtig sind. Und natürlich gehört es auch dazu, dass man mal die Faust in der Tasche ballen muss. Ausbildung ist kein Ponyhof.

Und wer all das mitbringt, dem . . .

Schulz: . . . steht eine steile Karriere bevor. Wer mit 16 Jahren in die Ausbildung geht, ist mit 19 Jahren Geselle und kann danach sofort den Meister draufsetzen und sein eigener Chef sein, indem er zum Beispiel einen Betrieb übernimmt, der einen neuen Chef braucht.

Wie viele Handwerksunternehmen in Remscheid stehen absehbar vor der Übergabe?

Schulz: In den nächsten fünf Jahren zwischen 105 und 120. Ich schätze, 60 Prozent finden einen Nachfolger, die übrigen 40 Prozent nicht.

Das heißt, diese Firmen werden deshalb vom Markt verschwinden?

Schulz: Ja. Mit allen Konsequenzen. Unsere Handwerker übernehmen große Verantwortung in unserer Stadtgesellschaft und darüber hinaus. Denken Sie an die Fluthilfe in den Regionen, die am stärksten von der Hochwasserkatastrophe 2021 betroffen waren. Unsere Betriebe haben vielen Menschen dort geholfen.

Es gibt Branchen, da wird ein geradezu absurder Kampf um Fachkräfte geführt. Auch im Handwerk?

Schulz: Ja, auch in Ihrer Zeitung gab es bereits Anzeigen, in denen Wechselprämien von 3000 Euro versprochen wurden. Oder Mitarbeiter der einen Firma werden von Mitarbeitern der anderen Firma gezielt angesprochen: Willst Du nicht zu uns wechseln? Da frage ich mich: Ist das noch seriös? Ist das noch kollegial?

Ich würde gern noch einmal zum Anfang unseres Gesprächs zurückkehren. Es sind viele junge Menschen aus der Ukraine zu uns gekommen. Dazu Flüchtlinge aus anderen Ländern. Kann das Handwerk diese Menschen gut gebrauchen?

Schulz: Ja. Unter der Voraussetzung, dass sie die deutsche Sprache beherrschen. Denn sie müssen zum Beispiel die Sicherheitshinweise auf den Maschinen verstehen und verinnerlichen. Und natürlich müssen sie in der Berufsschule mitkommen. Es gibt sie. Gerade erst habe ich einen jungen Mann aus Syrien wiedergetroffen, den wir vor einigen Jahren auf den Weg gebracht haben. Erfolgreich. Darüber habe ich mich sehr gefreut.

Hintergrund

Persönlich: Fred Schulz (66) ist Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Remscheid und Mitgeschäftsführer der Unternehmensberatung und PR-Agentur Schulz, Wessel & Partner GbR. Von 1999 bis 2004 war der gebürtige Bochumer für die CDU Oberbürgermeister der Stadt Remscheid. Der Streit um die Felder an der Blume in Lüttringhausen gilt als maßgeblich für seine Wahlniederlage gegen Beate Wilding (SPD). Schulz kämpfte für die Entwicklung der Flächen zum Gewerbegebiet, Wilding lehnte Gewerbe an der Blume ab. Fred Schulz ist vielfach sozial engagiert. Seit 2021 ist er Ehrenbürger der Stadt Remscheid.

Kreishandwerkerschaft:

In der Kreishandwerkerschaft Remscheid sind annähernd 500 Unternehmern organisiert. Darunter Bauunternehmen und Dachdeckerbetriebe ebenso wie Friseure, Gebäudereiniger, Maler und Lackierer, Graveure, Steinmetze und Heizungstechniker. Die Betriebe beschäftigen annähernd 8000 Mitarbeiter und bieten 500 Jugendlichen einen Ausbildungsplatz. Die Unternehmen erwirtschaften einen Jahresumsatz von aktuell 700 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch die Umsätze der Autohäuser.

www.handwerk-remscheid.de

