Frecher Waschbär besetzt Ehringhausen 91

Familie Beck hat schon alles versucht und fühlt sich allein gelassen mit dem Problem – Was Betroffene tun können.

Remscheid. Seit drei Monaten hat Familie Beck einen neuen Untermieter. Nur zahlt der keine Miete. Ganz im Gegenteil: Für ihren neuen Mitbewohner müssen die Hauseigentümer noch Geld drauflegen. Bislang schon über 1000 Euro. Denn ein frecher Waschbär hat das verschieferte Haus Ehringhausen 91 besetzt – und ist dabei bislang ziemlich erfolgreich. Denn offenbar kann nichts das Raubtier aufhalten.

+ „ . . .und dann bin ich schon drinnen und grüße durchs Fenster.“ © Familie Rickers

Der erste Hauseinbruch geschah Ostersamstag. Heinz Günter Beck (77) und seine Frau schreckten nachts um 3 Uhr aus dem Schlaf hoch, weil sie auf dem Dachboden über ihrem Schlafzimmer seltsame Klopfgeräusche hörten. Sie riefen ihren Schwiegersohn, der mit ihm Haus wohnt, um nachzuschauen. Als der den Speicher betrat, traf ihn der Schlag: Ein Waschbär hatte es sich hier gemütlich gemacht. „Vermutlich war er über die Äste der Kiefer reingekommen“, vermutet Beck. Die Kiefer ist mittlerweile weg – aber der Waschbär noch da.

Alle Versuche, dem nachtaktiven Untermieter zu kündigen, scheiterten. Das Vergrämungspulver vom Schädlingsbekämpfer, das der Hauseigentümer über die Dachziegel verteilt hatte, zeigte keinerlei Wirkung. „Er hat sich ins Fäustchen gelacht“, sagt Beck. Der Dachdecker brachte dann einen Abwehrschirm und Kränze mit Spikes an den Regenfallrohren an. „Er stieg einfach drüber“, sagt der Ehringhauser. Woher er das weiß? Die Wildkamera nahm den Waschbären am Tatort auf, der sodann über die Gaube in den Speicher einstieg. Dachdecker Kohler & Sohn vom Honsberg bauten eine Bleiplatte davor – und der Waschbär lachte. „Er fraß sich einfach durch“, erzählt der Hauseigentümer, der bereits seit 50 Jahren in Ehringhausen lebt. „Meine Frau sagt, er muss uns unheimlich lieben.“ Eigentlich müsse er den Hut vor diesem Tier ziehen. „Es ist schlau ohne Ende.“ Wenn da nicht die Schäden wären.

+ Heinz Günther Beck zeigt den Abwehrschirm und den Kranz mit Spikes ganz oben an der Regenrinne. Über beides lacht der Waschbär. © mw

Mit seinem Problem wandte sich der Ingenieur auch an die Feuerwehr, die Polizei, an die Untere Jagdbehörde. Doch passiert sei bislang nichts, sagt er. „Wir wollen doch nur, dass er verschwindet“, sagt Beck und fühlt sich mit dem Waschbären allein gelassen.

Dabei dürfte er nicht der Einzige sein. Denn das aus Nordamerika eingeschleppte Raubtier breitet sich laut dem Vorsitzenden der Kreisjägerschaft, Hans-Willi Kling, rasant in Remscheid aus. Denn der Waschbär hat keine natürlichen Feinde. Und: „Er liebt die Nähe zur Bevölkerung“, sagt der Jäger. Denn hier finde er Nahrung und Unterschlüpfe. Seine Leibspeise: alles. „Er mag den Hamburger, der ins Gebüsch geschmissen wurde genauso wie das Pausenbrot im Mülleimer an der Bushaltestelle, Meisenknödel oder Essensreste im Komposter“, erklärt Kling. Der Waschbär, der zwischen drei und neun Kilo auf die Waage bringen kann, sei zudem extrem gelehrig. „Er probiert viel aus. Wenn er einmal Erfolg hat, denkt er sich: Das mach ich noch mal.“ Und lege dann auch eine gewisse Penetranz an den Tag. „Wenn er einmal das Leben auf dem Speicher genossen hat, wird er Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um auch dort zu bleiben“, erklärt Kling. Und randaliere dabei auch gern.

Kreisjägerschaft hat Experten für besonders haarige Fälle

Wie kann man sich also schützen? Keine Essensreste in den Kompost werfen, Waschbären keinesfalls füttern. „Zudem sollten die Menschen den Waschbären in seinem Verhalten verstehen lernen“, sagt der Vorsitzende der Kreisjägerschaft. Denn ein Haus am Waldrand sei nun mal eher ein Wildtier-Ort als der Zentralpunkt.

+ Eigentlich ist er ja nachtaktiv, der Waschbär, aber hier lässt er sich genüsslich die Sonne in der Regenrinne auf den Pelz scheinen. © Familie Rickers

Wer dennoch einen ungebeten Untermieter wie Familie Beck habe, solle dem marderartigen Tier bereits beim ersten Kontakt den Zutritt versperren. Nütze das alles nichts, könnten sich Betroffene an die Kreisjägerschaft werden. Diese habe einen Experten, der sich das Problem vor Ort ansehen kommen könne. Kling bittet jedoch um Verständnis, dass dies nicht immer vom einen auf den anderen Tag gelingt. Einfangen und ein paar Hundert Meter weiter im Wald aussetzen bringe übrigens nichts, sagt der Jäger. „Der Waschbär kommt dann gern zurück.“

Bejagung

Der Waschbär darf nur vom 1. September bis 28. Februar in den Revieren bejagt werden – was die Jäger laut Kling auch verstärkt tun. Im umfriedeten Bereich, also im privaten Garten, aber nicht. Die Untere Jagdbehörde könne jedoch Ausnahmen machen. Die Kreisjägerschaft habe einen Beauftragten dafür, der auch über das entsprechende Equipment verfüge. Denn nicht jeder Jäger dürfe zum Beispiel eine Falle aufstellen – er benötigt hierfür einen speziellen Fallenschein. Hierbei geht es auch darum, das Tier nicht zu quälen. Grundsätzlich nicht bejagt werden dürfen Muttertiere und ihre Jungen.