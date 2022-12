RGA-Aktion unterstützt Frauenhaus-Projekt: In der Natur können die Kinder zu sich finden

Remscheid. Ganz brav sitzt das Huhn auf dem Schoß von Sebastian Nebe, während im Gehege die asiatischen Kollegen um die Wette gackern. „Möchtet ihr die Helga mal streicheln?“, fragt der junge Mann, der bei der Natur-Schule Grund ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolviert, die Kinder. „Au ja!“, schallt es von drüben, und Merle (5), Toni (8) und Güler (6, Namen geändert) pflücken noch schnell Löwenzahn. Toni traut sich als erster. „Bitte in die richtige Richtung streicheln, immer mit den Federn, das hat das Hühnchen sonst nicht so gern“, erklärt Diplom-Biologin Stefanie Barzen, und Toni streichelt ganz vorsichtig. Wie fühlt sich das an? „Sehr weich“, sagt der Achtjährige und strahlt. Güler braucht ein bisschen länger, um warmzuwerden, die Handschuhe bleiben daher nicht nur zum Schutz vor der Kälte an. Und Merle verfüttert quiekend den Löwenzahn. Anderthalb Stunden können die Kinder vom Frauenhaus hier, mitten in den Lüttringhauser Natur, abschalten, einmal ganz zu sich kommen, Natur erleben.